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Попаданий не допущено, пострадавших нет - Кравченко о последствиях ночной атаки рф

Попаданий не допущено, пострадавших нет - Кравченко о последствиях ночной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 673 просмотра

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В Киевской области во время ночной атаки рф обломки сбитой цели повредили крышу 25-этажного дома и вызвали пожар. Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидирован.

В Киевской области во время атаки российской войск в ночь на 22 декабря не было попаданий, впрочем  обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, очередная атака врага на Киевщину продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В одном из населенных пунктов обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. Падение обломков привело к пожару на площади 30 м2 лифтовой шахты. Пожар был оперативно ликвидирован

- написал Кравченко.

Также повреждены окна в квартире еще одного 25-этажного дома и легковой автомобиль.

На Киевщине из-за обломков вражеских дронов повреждены две многоэтажки: показали последствия22 дек. 2024, 08:42 • 3241 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
kievКиев