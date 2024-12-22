Попаданий не допущено, пострадавших нет - Кравченко о последствиях ночной атаки рф
Киев • УНН
В Киевской области во время ночной атаки рф обломки сбитой цели повредили крышу 25-этажного дома и вызвали пожар. Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидирован.
В Киевской области во время атаки российской войск в ночь на 22 декабря не было попаданий, впрочем обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По словам Кравченко, очередная атака врага на Киевщину продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В одном из населенных пунктов обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. Падение обломков привело к пожару на площади 30 м2 лифтовой шахты. Пожар был оперативно ликвидирован
Также повреждены окна в квартире еще одного 25-этажного дома и легковой автомобиль.
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