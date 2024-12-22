На Киевщине из-за обломков вражеских дронов повреждены две многоэтажки: показали последствия
Киев • УНН
В Броварах обломки БПЛА вызвали пожар на крыше 25-этажного дома и повредили лифтовое помещение. В другой многоэтажке повреждены окна и припаркованный автомобиль.
В Киевской области ликвидировали возгорание, которое возникло в результате попадания обломков БПЛА в многоэтажку в городе Бровары. В другом многоэтажном доме повреждены окна и автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и Нацполицию.
По данным ГСЧС, сегодня в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома в Броварах. Спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Как добавили в Нацполиции, в другом здании повреждены окна и автомобиль.
На места событий были привлечены две следственно-оперативные группы, четыре наряда групп реагирования патрульной полиции Броварщины, а также взрывотехники полиции.
Ранее в Киевской ОГА сообщили, что в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки в регионе.