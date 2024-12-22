В Броварах зафиксировали последствия ночной атаки БПЛА: подано 20 заявлений о нанесенном ущербе
Киев • УНН
В Броварах в результате падения обломков БПЛА поврежден 25-этажный дом и вспыхнул пожар. Эвакуированные жители смогли вернуться в квартиры после 2 часов ночи.
В Броварах в результате падения беспилотного летательного аппарата во время ночной атаки был поврежден 25-этажный многоквартирный дом. По состоянию на утро в полицию уже подано 20 заявлений о нанесенном материальном ущербе, сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, передает УНН.
Контекст
В Броварах во время атаки российской войск в ночь на 22 декабря не было попаданий, впрочем обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного жилого дома. Обошлось без пострадавших. Падение обломков привело к пожару на площади 30 м2 лифтовой шахты. Также повреждены окна в квартире еще одного 25-тиэтажного дома и легковой автомобиль.
"По состоянию на сейчас в полицию подано 20 заявок о нанесенном ущербе, работает комиссия, результаты - позже", - сообщил Игорь Сапожко.
По его словам, к тушению пожара были привлечены 2 отделения броварских спасателей, а также пожарные команды Княжичей и Требухова.
Работниками ГСЧС была оперативно проведена эвакуация жителей с верхних этажей. Возгорание на площади 30 кв. м оперативно ликвидировано, значительных разрушений и пострадавших нет.
"После 2 часов ночи все жители смогли вернуться в свои квартиры", - добавил Игорь Сапожко.