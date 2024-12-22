В Иране энергетический кризис: сокращенный график работы, онлайн-обучение и закрытые ТЦ

Власти Ирана ввели сокращенные рабочие часы для государственных учреждений, перевели учебные заведения на онлайн-формат, а промышленные предприятия и торговые центры остались без электроэнергии. Причиной стал глубокий энергетический кризис. Об этом пишет УНН со ссылкой на The News York Times.

Детали

Кризис обусловлен многолетними санкциями, коррупцией, изношенной инфраструктурой, расточительным потреблением и даже атаками со стороны Израиля.

Государственные учреждения работают в сокращенном режиме, школы и университеты перешли на дистанционное обучение, а магистрали и торговые центры оказались в темноте. Промышленные предприятия вынуждены сократить производство из-за прекращения подачи энергии. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил в телевизионном обращении, что Иран столкнулся с опасным дисбалансом в сфере газа, электроэнергии, воды, финансов и экологии.

"Все эти проблемы находятся на уровне, который может перерасти в кризис", - предупредил он.

Президент также извинился перед гражданами за трудности, выразив надежду, что в следующем году ситуация улучшится.

По данным чиновников, дефицит газа в стране составляет 350 миллионов кубометров в день. Из-за снижения температуры спрос на газ значительно вырос, что заставило правительство принять жесткие меры для рационирования. Было принято решение отключать поставки газа на электростанции, чтобы избежать опасности прекращения теплоснабжения жилых домов.

"Политика правительства заключается в том, чтобы любой ценой предотвратить отключение газа и тепла в домах", - отметил Сейед Хамид Хоссейни, член энергетического комитета Торгово-промышленной палаты.

Уже в пятницу 17 электростанций были полностью остановлены, а остальные работали частично.

Компания Tavanir, которая занимается поставками электроэнергии, предупредила производителей в таких отраслях, как сталь, стекло, пищевая и медицинская промышленность, о возможных многодневных или даже недельных перебоях. По словам представителей промышленности, убытки уже достигают десятков миллиардов долларов, а объемы производства сократились на 30-50%.

Энергетический кризис также обострился из-за подрыва двух иранских газопроводов Израилем в феврале этого года. Правительство вынуждено было использовать экстренные запасы газа, что еще больше осложнило ситуацию.

На этом фоне иранская национальная валюта - риал - стремительно обесценивается, достигнув рекордно низкого уровня. Геополитическая ситуация тоже способствует кризису: ослабление позиций Ирана в регионе и ожидаемое давление на страну со стороны администрации Дональда Трампа еще больше усугубляют экономические проблемы.

Власти призвали граждан экономить энергию, снижая температуру в домах. Между тем остановка электроснабжения приводит к перебоям в водоснабжении и работе отопительных систем. Обычные иранцы не знают, смогут ли пойти на работу, отправить детей в школу или даже воспользоваться лифтами или светофорами.

Владельцы малых и средних предприятий заявляют, что нынешние отключения энергии стали самым большим вызовом за последние годы. Из-за кризиса многие предприятия вынуждены сокращать работников и уменьшать производственные мощности.

Эксперты отмечают, что кризис является следствием хронического упадка иранской инфраструктуры, недостаточных инвестиций в модернизацию энергетического сектора, коррупции и расточительного потребления. Без системных реформ ситуация будет только ухудшаться.

Напомним

УНН писал, что Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в увеличении своих запасов высокообогащенного урана до "беспрецедентного уровня".