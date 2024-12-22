Киоск с фейерверками взорвался в Ставропольском крае рф (ВИДЕО)
Киев • УНН
В Минеральных Водах загорелся киоск с пиротехникой, создав незапланированное огненное шоу. Пожар тушили 10 спасателей и 3 пожарные машины в течение 50 минут, пострадавших нет.
В Ставропольском крае рф магазин пиротехники решил досрочно отметить Новый год и взорвался утром 22 декабря, сообщает Baza, передает УНН.
Детали
Внеплановое огненное шоу произошло утром в воскресенье на улице Пушкина в Минеральных Водах. По неизвестной причине там загорелся ларек с фейерверками.
Прервать шоу удалось только через 50 минут с помощью 10 сотрудников МЧС и трех пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как пишет Shot, рассматривают несколько версий: поджог или короткое замыкание.
Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах21 дек. 2024, 15:20 • 20254 просмотра