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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киоск с фейерверками взорвался в Ставропольском крае рф (ВИДЕО)

Киоск с фейерверками взорвался в Ставропольском крае рф (ВИДЕО)

Киев  •  УНН

 • 1270 просмотра

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В Минеральных Водах загорелся киоск с пиротехникой, создав незапланированное огненное шоу. Пожар тушили 10 спасателей и 3 пожарные машины в течение 50 минут, пострадавших нет.

В Ставропольском крае рф магазин пиротехники решил досрочно отметить Новый год и взорвался утром 22 декабря, сообщает Baza, передает УНН.

Детали 

Внеплановое огненное шоу произошло утром в воскресенье на улице Пушкина в Минеральных Водах. По неизвестной причине там загорелся ларек с фейерверками.

Прервать шоу удалось только через 50 минут с помощью 10 сотрудников МЧС и трех пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как пишет Shot, рассматривают несколько версий: поджог или короткое замыкание.

Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах21 дек. 2024, 15:20 • 20254 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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