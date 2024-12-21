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Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах

Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах

Киев  •  УНН

 • 4919 просмотра

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В москве и подмосковье произошло по меньшей мере 4 инцидента с подрывом петард в торговых центрах и госучреждениях. Задержанные утверждают, что действовали по указанию телефонных мошенников.

В рф состоялась серия подрывов пиротехники в общественных местах, передает УНН со ссылкой на DW.

Как минимум четыре инцидента с разницей в несколько часов произошли в москве и подмосковье. В столичном районе рф женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" - здание эвакуировали. В Королеве мужчина поджег пиротехническое изделие внутри торгового центра "Гелиос" - его посетители также были эвакуированы. После этого тот же мужчина попытался поджечь петарду в местном отделе полиции - его задержали.

В подмосковных Химках неизвестный поджег фейерверк в отделении "Почты россии". На видео, которое публикуют очевидцы, заметны значительные всполохи пиротехники в помещении.

Задержанная в Отрадном женщина сообщила, что выполняла требования телефонных мошенников. Shot утверждает, что также обосновал свои действия задержанный в Королеве.

Кроме того, по данным Baza, очевидцы сообщают о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в санкт-петербурге. В здании выбило двери.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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