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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сотни направлений для Украины: Зеленский очертил задачи дипломатов

Сотни направлений для Украины: Зеленский очертил задачи дипломатов

Киев  •  УНН

 • 5006 просмотра

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Президент Украины определил ключевые задачи для дипломатов на следующий год. Среди приоритетов - работа по НАТО, санкции против РФ и достижение справедливого мира до 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников украинской дипломатии с профессиональным праздником и отметил важность их работы для страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на выступление президента.

Детали

Президент Украины заявил, что в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это - работа наших дипломатов.

"Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными - так, чтобы Украина имела необходимое", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина смогла стать сильнее за этот год, смогла стать ближе к цели, которая объединяет весь наш народ.

"Нам нужно одолеть оккупанта", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил дипломатов, которые работают на результат для страны, а не только на благодарность руководства или ради выполнения формальных обязанностей:

"Быть послом Украины, быть украинским дипломатом - это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для нашего приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев".

Зеленский заявил, что следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи.

"Мы должны сделать все, чтобы 2025 год для Украины стал годом справедливого мира", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что очень важно, чтобы работа по НАТО не была кабинетной. А санкции против России должны работать столько сколько нужно нам.

Напомним

Накануне Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве. 

В то же время президент назначил там новых послов.

Также Зеленский назначил бывшего узника Кремля Наримана Джеляла послом Украины в Турции.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
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