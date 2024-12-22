Сотни направлений для Украины: Зеленский очертил задачи дипломатов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников украинской дипломатии с профессиональным праздником и отметил важность их работы для страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на выступление президента.

Детали

Президент Украины заявил, что в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это - работа наших дипломатов.

"Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными - так, чтобы Украина имела необходимое", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина смогла стать сильнее за этот год, смогла стать ближе к цели, которая объединяет весь наш народ.

"Нам нужно одолеть оккупанта", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил дипломатов, которые работают на результат для страны, а не только на благодарность руководства или ради выполнения формальных обязанностей:

"Быть послом Украины, быть украинским дипломатом - это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для нашего приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев".

Зеленский заявил, что следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи.

"Мы должны сделать все, чтобы 2025 год для Украины стал годом справедливого мира", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что очень важно, чтобы работа по НАТО не была кабинетной. А санкции против России должны работать столько сколько нужно нам.

Напомним

Накануне Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве.

В то же время президент назначил там новых послов.

Также Зеленский назначил бывшего узника Кремля Наримана Джеляла послом Украины в Турции.