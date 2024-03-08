Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут

Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлану Рекрут о начислении банкам "Конкорд" и "Айбокс" более 7 млрд грн требований по результатам налоговой проверки, которая была еще до решения Национального банка Украины об их ликвидации, передает УНН.

В блоге, размещенном на одном из СМИ, Рекрут сообщила, что "более 7 млрд грн требований было начислено по итогу налоговой проверки по результатам деятельности банков "Айбокс" и "Конкорд" до принятия решения регулятора об их ликвидации".

"Как соучредитель банка "Конкорд", хочу четко заявить, что Светлана Рекрут сознательно врет о нашем банке", - написала Соседка в Facebook.

По ее словам, налоговая неоднократно проводила проверки в "Конкорде", однако последняя была за несколько лет до старта процесса ликвидации.

"Уже после того, как НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации нашего банка к нам по процедуре снова пришли налоговики. В результате они составили незаконный акт налоговой проверки на 400 млн грн. Нам начислили НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по закону этим налогом не облагаются. Налоговики сознательно пошли на нарушение закона под давлением Гетманцева. С результатами такой "проверки" не согласился даже ликвидатор, назначенный Фондом гарантирования вкладов", - отметила Соседка

Она добавила, что Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассмотрело возражения ликвидатора банка на акт налоговой и назначило дополнительную проверку "Конкорда".

"Эта проверка еще продолжается и ее результаты будут только в апреле. Так о каких требованиях вы пишете, госпожа Рекрут? При чем здесь банк "Конкорд"? Или теневой куратор налоговой Гетманцев уже рассказал вам, какими будут результаты этой проверки?" - подчеркнула Соседка.

Добавим

Ранее Соседка заявила, что готова публично рассказать, как Гетманцев уничтожил ее банк на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Кроме того, Соседка предложила Гетманцеву, пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует. Она также призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.