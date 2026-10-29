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Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Джеймс Ганн объяснил сочетание самостоятельных историй и общей саги DC. Следующий фильм о Супермене выйдет 9 июля 2027 года.

Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC
Фото: threads.com/@jamesgunn

Джеймс Ганн вновь выступил в защиту своей вселенной DC в Threads и на этот раз уточнил свой ранее предложенный восьми-десятилетний план развития вымышленного мира, более четко обозначив место каждого персонажа в нем. Об этом УНН пишет со ссылкой на Variety.

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"Вы можете посмотреть мои цитаты от января 2023 года, когда мы начали работу, и я сказал, что мы будем делать именно то, что делаем сейчас", — написал руководитель DC Studios в ответ на уже удаленный пост.

"Я сказал, что некоторые истории будут самостоятельными, как фильмы о Стражах (именно таким является "Глиноликий"), а некоторые будут частью более крупной повествовательной структуры, которой и является сага о Супермене. При этом каждая часть большой истории должна работать самостоятельно, независимо от того, нужно ли смотреть все остальное", — отметил Ганн.

Во втором посте он продолжил: "Также здесь происходит смешение некоторых вещей. Изначально предложенный "дорожный план на 8–10 лет" включал не только сюжетные линии (хотя это тоже было его частью), но и план развития DC в целом, в том числе фокус на бриллиантовых персонажах (Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина), а также на менее известных персонажах, которых мы могли бы превратить в бриллианты (Крипто, Джон Стюарт, Миротворец), то, как мы будем способствовать свободе кинематографистов и позволять различные тона и рейтинги, влияние "Звездных войн" (Star Wars) и Джорджа Р. Р. Мартина, и многое другое".

Примечание Ганна о "дорожном плане на 8–10 лет" касается его и его коллеги-сопредседателя Питера Сафрана во время виртуальной встречи Warner Bros. Discovery в 2022 году, где он заявил, что они разработали план развития DC на 8–10 лет. В третьем посте он добавил: "Захватывающе видеть, как все НАЧИНАЕТ складываться воедино, и все это еще больше подогревает мой интерес к тому, что мы приготовили для всех в фильме "Человек завтрашнего дня" (Man of Tomorrow)".

В субботу Ганн выступил в социальных сетях, защищая свое решение расширить вселенную DC с помощью "отдельных историй" на фоне критики в адрес его фильмов из-за того, что они не ведут к масштабному кроссоверу.

Отвечая комментатору, который отметил, что Ганну необязательно закладывать основу для одной полностью взаимосвязанной вселенной, он написал: "Я полностью согласен. Вселенная DC — это лишь альтернативная вселенная; мы можем войти в нее в любом месте или времени и рассказать эту историю. Мне не нравится идея, что отдельные истории не имеют смысла, если они не ведут к чему-то другому. Меня удивляет, что люди этого не понимают, потому что "Звездные войны", по сути, делают это уже 50 лет в фильмах, сериалах, играх и книгах, правда, без разнообразия тональности", — написал он.

Следующий фильм Ганна, "Супермен: Человек завтрашнего дня", выйдет в прокат 9 июля 2027 года.

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Юлия Шрамко

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