Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC

$45.590.0150.770.09
ukenru
12:13 • 8658 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
12:06 • 8256 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
10:46 • 11364 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
10:33 • 12122 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
09:33 • 14908 перегляди
У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих
08:33 • 17673 перегляди
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець
29 жовтня, 06:19 • 28483 перегляди
росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних
29 жовтня, 05:58 • 26131 перегляди
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на РівненщиніPhoto
29 жовтня, 05:16 • 24001 перегляди
Чергова неспокійна ніч у росії: де лунали вибухи та оголошували повітряну тривогу
29 жовтня, 04:17 • 24757 перегляди
Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
82%
757мм
Популярнi новини
Дженніфер Лоуренс зізналася, що таємно сперечається з незнайомцями у TikTok з анонімного акаунта29 жовтня, 04:06 • 19655 перегляди
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"29 жовтня, 05:05 • 24411 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 22294 перегляди
КНДР запустила до 10 балістичних ракет після візиту Кім Чен Ина до Китаю29 жовтня, 06:45 • 11506 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 30249 перегляди
Публікації
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше11:49 • 7554 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 30294 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 49533 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 62129 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 28 жовтня, 13:32 • 55080 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Кременчук
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC13:11 • 342 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується10:25 • 7648 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 10059 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 22343 перегляди
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"29 жовтня, 05:05 • 24460 перегляди
Актуальне
Фільм
Шахед-136
Financial Times
Серіали
Техніка

Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Джеймс Ганн пояснив поєднання самостійних історій і спільної саги DC. Наступний фільм про Супермена вийде 9 липня 2027 року.

Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC
Фото: threads.com/@jamesgunn

Джеймс Ганн вкотре виступив на захист свого всесвіту DC у Threads, і цього разу уточнив свій раніше запропонований восьми-десятирічний план розвитку вигаданого світу, чіткіше окресливши місце кожного персонажа в ньому. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

Деталі

"Ви можете подивитися мої цитати від січня 2023 року, коли ми почали роботу, і я сказав, що ми робитимемо саме те, що робимо зараз", - написав керівник DC Studios у відповідь на вже видалений пост.

"Я сказав, що деякі історії будуть самостійними, як фільми про Вартових (саме таким є Глиноликий), а деякі будуть частиною більшої оповідальної структури, що і є сага про Супермена. При цьому кожна частина великої історії має працювати самостійно, незалежно від того, чи потрібно дивитися все інше", - зазначив Ганн.

У другому посту він продовжив: "Також тут відбувається змішання деяких речей. Спочатку запропонований "дорожній план на 8-10 років" включав не тільки сюжетні лінії (хоча це теж було його частиною), а й план розвитку DC в цілому, у тому числі фокус на діамантових персонажах (Супермен, Бетмен, Диво-жінка), а також на менш відомих персонажах, яких ми могли б перетворити на діаманти (Крипто, Джон Стюарт, Миротворець), як ми сприятимемо свободі кінематографістів та дозволимо різні тони та рейтинги, вплив "Зоряних війн" (Star Wars) та Джорджа Р. Р. Мартіна, та багато іншого".

Примітка Ганна про "дорожній план на 8-10 років" стосується його та його колеги-співголови Пітера Сафрана, під час віртуальної зустрічі Warner Bros. Discovery у 2022 році, де він заявив, що вони розробили план розвитку DC на 8-10 років. У третьому посту він додав: "Захоплююче бачити, як усе ПОЧИНАЄ складатися воєдино, і все це ще більше підігріває мій інтерес до того, що ми приготували для всіх у фільмі "Людина завтрашнього дня" (Man of Tomorrow)".

У суботу Ганн виступив у соціальних мережах, захищаючи своє рішення розширити всесвіт DC за допомогою "окремих історій" на тлі критики на адресу його фільмів через те, що вони не ведуть до масштабного кросоверу.

Відповідаючи коментатору, який зазначив, що Ганну не обов'язково закладати основу для одного повністю взаємопов'язаного всесвіту, він написав: "Я цілком погоджуюся. Всесвіт DC — це лише альтернативний всесвіт; ми можемо увійти до нього в будь-якому місці або часі і розповісти цю історію. Мені не подобається ідея, що окремі історії не мають сенсу, якщо вони не ведуть до чогось іншого. Мене дивує, що люди цього не розуміють, бо "Зоряні війни", по суті, роблять це вже 50 років у фільмах, серіалах, іграх і книгах, щоправда, без різноманітності тону", — написав він.

Наступний фільм Ганна, "Супермен: Людина завтрашнього дня", вийде у прокат 9 липня 2027 року.

Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14.07.25, 14:18 • 96839 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураСвітУНН Lite
Фільм
Серіали