Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC

Фото: threads.com/@jamesgunn

Джеймс Ганн вкотре виступив на захист свого всесвіту DC у Threads, і цього разу уточнив свій раніше запропонований восьми-десятирічний план розвитку вигаданого світу, чіткіше окресливши місце кожного персонажа в ньому. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

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"Ви можете подивитися мої цитати від січня 2023 року, коли ми почали роботу, і я сказав, що ми робитимемо саме те, що робимо зараз", - написав керівник DC Studios у відповідь на вже видалений пост.

"Я сказав, що деякі історії будуть самостійними, як фільми про Вартових (саме таким є Глиноликий), а деякі будуть частиною більшої оповідальної структури, що і є сага про Супермена. При цьому кожна частина великої історії має працювати самостійно, незалежно від того, чи потрібно дивитися все інше", - зазначив Ганн.

У другому посту він продовжив: "Також тут відбувається змішання деяких речей. Спочатку запропонований "дорожній план на 8-10 років" включав не тільки сюжетні лінії (хоча це теж було його частиною), а й план розвитку DC в цілому, у тому числі фокус на діамантових персонажах (Супермен, Бетмен, Диво-жінка), а також на менш відомих персонажах, яких ми могли б перетворити на діаманти (Крипто, Джон Стюарт, Миротворець), як ми сприятимемо свободі кінематографістів та дозволимо різні тони та рейтинги, вплив "Зоряних війн" (Star Wars) та Джорджа Р. Р. Мартіна, та багато іншого".

Примітка Ганна про "дорожній план на 8-10 років" стосується його та його колеги-співголови Пітера Сафрана, під час віртуальної зустрічі Warner Bros. Discovery у 2022 році, де він заявив, що вони розробили план розвитку DC на 8-10 років. У третьому посту він додав: "Захоплююче бачити, як усе ПОЧИНАЄ складатися воєдино, і все це ще більше підігріває мій інтерес до того, що ми приготували для всіх у фільмі "Людина завтрашнього дня" (Man of Tomorrow)".

У суботу Ганн виступив у соціальних мережах, захищаючи своє рішення розширити всесвіт DC за допомогою "окремих історій" на тлі критики на адресу його фільмів через те, що вони не ведуть до масштабного кросоверу.

Відповідаючи коментатору, який зазначив, що Ганну не обов'язково закладати основу для одного повністю взаємопов'язаного всесвіту, він написав: "Я цілком погоджуюся. Всесвіт DC — це лише альтернативний всесвіт; ми можемо увійти до нього в будь-якому місці або часі і розповісти цю історію. Мені не подобається ідея, що окремі історії не мають сенсу, якщо вони не ведуть до чогось іншого. Мене дивує, що люди цього не розуміють, бо "Зоряні війни", по суті, роблять це вже 50 років у фільмах, серіалах, іграх і книгах, щоправда, без різноманітності тону", — написав він.

Наступний фільм Ганна, "Супермен: Людина завтрашнього дня", вийде у прокат 9 липня 2027 року.

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