С оккупированных территорий вернули еще 5 украинцев — Лубинец

На подконтрольную территорию удалось вернуть пятерых граждан Украины, находившихся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Сегодня на подконтрольную правительству территорию вернулись пятеро граждан Украины, находившихся на ВОТ. Все они нуждались в посторонней помощи во время перемещения из-за тяжелого состояния здоровья и ограниченной мобильности - написал Лубинец.

Он отметил, что это отдельная миссия от гуманитарной миссии из Олешек.

Лубинец рассказал, что 11 сентября 2026 года одна супружеская пара ехала на ВОТ за продуктами. Их автомобиль подорвался на мине — оба получили многочисленные травмы и осколочные ранения. После взрыва случайный прохожий помог им добраться домой, преодолев вместе с ними около трех километров.

Из-за сложной ситуации с безопасностью бригада скорой помощи, которую они вызвали, не приехала. Возможности получить помощь от других жителей фактически отсутствовали — село опустело. Путь в соседнюю Голую Пристань проходил через опасный участок в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Супружеская пара оставалась дома без надлежащей медицинской помощи, находясь с тяжелыми ранениями в условиях оккупации и постоянной опасности. Лишь 23 сентября их удалось доставить в больницу. То есть через 12 дней. Состояние пары ухудшалось. Время было не на их стороне.

Мужчина потерял зрение и имел многочисленные осколочные ранения. Женщине требовалась срочная операция по пересадке кожи. Течение ее лечения осложнял сахарный диабет. Время играло против них.

К счастью, ко мне обратился сын супругов. Он просил спасти родителей — безопасно вернуть их на подконтрольную Правительству территорию. Туда, где родители смогли бы получить необходимое лечение и дальнейший уход. Вернуть людей с тяжелыми травмами и ограниченной мобильностью — это чрезвычайно сложная задача. Она требует тщательной координации и индивидуального планирования. Ведь при перемещении учитываются состояние здоровья каждого человека, необходимость медицинского сопровождения и дальнейшего лечения - отметил Лубинец.

Напомним

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Олешках завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправлению.