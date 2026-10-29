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В Олешках завершили розмінування маршрутів, гуманітарний конвой готовий до відправлення - Лубінець

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Маршрути гуманітарної місії в Олешках розмінували, конвой вирушить до центральної лікарні. Евакуація охочих триватиме до 14:00.

В Олешках завершили розмінування маршрутів, гуманітарний конвой готовий до відправлення - Лубінець

Розмінування маршрутів для гуманітарної місії в Олешках завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Очікується, що гумконвой прибуде до центральної лікарні.

Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки.

Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.

Делегації України, росії та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.

Гуманітарна місія, за словами Лубінця, проводиться спільно з уповноваженою з прав людини в рф Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Вдячний Першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей. Продовжуємо працювати з Яною Лантратовою над їх реалізацією. Наш незмінний пріоритет — життя та безпека цивільного населення

- підкреслив Лубінець.

Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія 29.10.26, 19:11 • 9874 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
Війна в Україні
Верховна Рада України
Олешки
Сполучені Штати Америки
Україна