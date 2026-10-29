В Олешках завершили разминирование маршрутов, гуманитарный конвой готов к отправке — Лубинец
Киев • УНН
Маршруты гуманитарной миссии в Олешках разминировали, конвой отправится к центральной больнице. Эвакуация желающих продлится до 14:00.
Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Олешках завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправлению. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что гумконвой прибудет в центральную больницу.
Люди, желающие выехать, смогут сделать это до 14:00. Будут организованы все необходимые меры безопасности.
Раздача гуманитарной помощи планируется после 14:30.
Делегации Украины, России и США собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты трех стран.
Гуманитарная миссия, по словам Лубинца, проводится совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей. Продолжаем работать с Яной Лантратовой над их реализацией. Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения
Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия29.10.26, 19:11 • 10860 просмотров