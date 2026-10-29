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В Олешках завершили разминирование маршрутов, гуманитарный конвой готов к отправке — Лубинец

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Маршруты гуманитарной миссии в Олешках разминировали, конвой отправится к центральной больнице. Эвакуация желающих продлится до 14:00.

В Олешках завершили разминирование маршрутов, гуманитарный конвой готов к отправке — Лубинец

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Олешках завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправлению. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что гумконвой прибудет в центральную больницу.

Люди, желающие выехать, смогут сделать это до 14:00. Будут организованы все необходимые меры безопасности.

Раздача гуманитарной помощи планируется после 14:30.

Делегации Украины, России и США собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты трех стран.

Гуманитарная миссия, по словам Лубинца, проводится совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей. Продолжаем работать с Яной Лантратовой над их реализацией. Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения

- подчеркнул Лубинец.

Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия29.10.26, 19:11 • 10860 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Война в Украине
Верховная Рада
Олешки
Соединённые Штаты
Украина