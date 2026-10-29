З окупованих територій повернули ще 5 українців - Лубінець

На підконтрольну територію вдалося повернути п’ятеро громадян України, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Сьогодні на підконтрольну уряду територію повернулися п’ятеро громадян України, які перебували на ТОТ. Усі вони потребували сторонньої допомоги під час переміщення через тяжкий стан здоров’я та обмежену мобільність - написав Лубінець.

Він зазначив, що це окрема місія від гуманітарної місії з Олешок.

Лубінець розповів, що одне подружжя 11 вересня 2026 року їхало по продукти на ТОТ. Їх авто підірвалося на міні - обоє отримали численні травми й осколкові поранення. Після вибуху випадковий перехожий допоміг їм дістатися додому, подолавши разом із ними близько трьох кілометрів.

Через складну безпекову ситуацію бригада швидкої, яку вони викликали, не прибула. Можливості отримати допомогу від інших мешканців були фактично відсутні - село спорожніло. Шлях до сусідньої Голої Пристані проходив через небезпечну ділянку в безпосередній близькості до зони бойових дій.

Подружжя залишалося вдома без належної медичної допомоги, перебуваючи з тяжкими пораненнями в умовах окупації та постійної небезпеки. Лише 23 вересня їх вдалося доставити до лікарні. Тобто через 12 днів. Стан пари погіршувався. Час був не на їхньому боці.

Чоловік утратив зір і мав численні осколкові поранення. Дружина потребувала термінової операції з пересадки шкіри. Перебіг її лікування ускладнював цукровий діабет. Час грав проти них.

На щастя, до мене звернувся син подружжя. Просив врятувати батьків - безпечно повернути їх на підконтрольну Уряду територію. Туди, де батьки змогли б отримати необхідне лікування та подальший догляд. Повернути людей із тяжкими травмами та обмеженою мобільністю - це надскладна задача. Вона потребує ретельної координації та індивідуального планування. Адже при переміщенні враховуються стан здоров’я кожної людини, необхідність медичного супроводу та подальшого лікування - зазначив Лубінець.

Нагадаємо

Розмінування маршрутів для гуманітарної місії в Олешках завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.