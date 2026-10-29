ВСП опровергла побег российских военнопленных и расстрел автомобиля в Харьковской области

В сети распространялись сообщения о побеге двух российских военнопленных с оружием и расстреле автомобиля ВСП в Харьковской области, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооружённых силах Украины, передаёт УНН.

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В информационном пространстве распространяется сообщение о якобы побеге двух российских военнопленных с оружием из-под стражи Военной службы правопорядка, а также расстреле автомобиля ВСП возле Староверовки Харьковской области. Сообщаем, что распространённая информация не соответствует действительности, указанное событие в ВСП не фиксировалось. Подразделения Военной службы правопорядка продолжают выполнять задачи в штатном режиме в определённых местах - говорится в сообщении.

В ВСП также призвали представителей СМИ, социальных сетей и лидеров общественного мнения проверять достоверность информации и пользоваться официальными источниками.

Напомним

В украинском плену находятся 20 российских военнослужащих, которые повторно сдались после обмена. Координационный штаб заявил, что это подтверждает соблюдение Украиной норм международного права.