ВСП спростувала втечу російських полонених і розстріл авто на Харківщині
Київ • УНН
Військова служба правопорядку спростувала повідомлення про втечу двох полонених зі зброєю та розстріл її автомобіля біля Старовірівки.
Мережею ширились повідомлення про втечу двох російських військовополонених зі зброєю та розстріл автомобіля ВСП на Харківщині, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України, передає УНН.
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У інформаційному просторі поширюється повідомлення про нібито втечу двох російських військовополонених зі зброєю з-під варти Військової служби правопорядку, а також розстріл автомобіля ВСП поблизу Старовірівки Харківської області. Повідомляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності, зазначена подія у ВСП не фіксувалася. Підрозділи Військової служби правопорядку продовжують виконувати завдання в штатному режимі у визначених місцях
У ВСП також закликали представників медіа, соціальних мереж та лідерів громадських думок перевіряти достовірність інформації і користуватися офіційними джерелами.
Нагадаємо
В українському полоні перебувають 20 російських військових, які повторно здалися після обміну. Координаційний штаб заявив, що це підтверджує дотримання Україною норм міжнародного права.