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В МИД Украины отреагировали на назначение россиянина помощником генсека ООН

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Украина раскритиковала назначение российского дипломата помощником генсека ООН по вопросам противоминной деятельности. В МИД заявили о подрыве доверия.

В МИД Украины отреагировали на назначение россиянина помощником генсека ООН

Назначение российского дипломата помощником генерального секретаря ООН, ответственным за противоминную деятельность, является глубоко тревожным и подрывает доверие к организации. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в социальной сети Х, пишет УНН.

Детали

Он подчеркнул, что после более чем десяти лет российской агрессии Украина стала самой заминированной страной мира. На этом фоне назначение представителя рф ответственным за противоминную деятельность ООН вызывает серьезную обеспокоенность.

москва заминировала Организацию Объединенных Наций. Факт 1: После более чем десятилетия российской агрессии Украина стала самой заминированной страной в мире. Факт 2: Действующего российского посла, представлявшего режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины, назначили возглавить деятельность ООН по противоминной работе. Два факта. Одна реальность

- заявил Тихий.

Тихий также заявил, что непонятно, как Секретариат ООН согласует эти обстоятельства и каких результатов ожидает от такого назначения.

Отдельно представитель МИД раскритиковал пребывание россии на постоянном месте СССР в Совете Безопасности ООН. По его словам, нелегитимная оккупация этого места россией отравляет всю систему Организации Объединенных Наций.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата глиба десятникова помощником генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций ООН.

Ольга Розгон

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