У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН
Київ • УНН
Україна розкритикувала призначення російського дипломата помічником генсека ООН із протимінної діяльності. У МЗС заявили про підрив довіри.
Призначення російського дипломата помічником генерального секретаря ООН, відповідальним за протимінну діяльність, є глибоко тривожним і підриває довіру до організації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х, пише УНН.
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Він наголосив, що після понад десяти років російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною світу. На цьому тлі призначення представника рф відповідальним за протимінну діяльність ООН викликає серйозне занепокоєння.
москва замінувала Організацію Об'єднаних Націй. Факт 1: Після понад десятиріччя російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Факт 2: Діючого російського посла, який представляв режим протягом усієї повномасштабної війни проти України, призначили очолити діяльність ООН з протимінної роботи. Два факти. Одна реальність
Тихий також заявив, що незрозуміло, як Секретаріат ООН узгоджує ці обставини та яких результатів очікує від такого призначення.
Окремо речник МЗС розкритикував перебування росії на постійному місці СРСР у Раді Безпеки ООН. За його словами, нелегітимна окупація цього місця росією отруює всю систему Організації Об’єднаних Націй.
Нагадаємо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата гліба десятникова помічником генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій ООН.