У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН

Призначення російського дипломата помічником генерального секретаря ООН, відповідальним за протимінну діяльність, є глибоко тривожним і підриває довіру до організації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х, пише УНН.

Він наголосив, що після понад десяти років російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною світу. На цьому тлі призначення представника рф відповідальним за протимінну діяльність ООН викликає серйозне занепокоєння.

москва замінувала Організацію Об'єднаних Націй. Факт 1: Після понад десятиріччя російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Факт 2: Діючого російського посла, який представляв режим протягом усієї повномасштабної війни проти України, призначили очолити діяльність ООН з протимінної роботи. Два факти. Одна реальність