россия распространяет фейки об ударе по вокзалу в Днепре, где погибли 14 человек - ЦПД

россия распространяет пропаганду об "украинской провокации" на подконтрольных стране ресурсах, чтобы оправдать свой террористический удар по Днепру 29 октября, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

россия запустила масштабную информационную операцию, пытаясь оправдать террористический удар дроном по вокзалу в Днепре, в результате которого погибли 14 человек. Подконтрольные россии ресурсы распространяют фейк о том, что вокзал якобы пострадал в результате "работы украинской ПВО", а также продвигают конспирологические версии о "преднамеренной провокации киевского режима - говорится в сообщении.

По информации ЦПД, сначала российские источники открыто сообщали о попадании беспилотника в железнодорожную платформу, но позже они начали подстраивать свои сообщения под версии о "работе ПВО" или "украинской провокации".

Такая резкая смена риторики свидетельствует о скоординированной информационной кампании врага. россия в очередной раз пытается снять с себя ответственность за военное преступление и кровавый террор против гражданского населения Украины - говорится в сообщении.

Напомним

российская федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины, запрещая спутниковое оборудование и контролируя Telegram-каналы. Это создает информационный "пузырь" и подвергает цензуре неподконтрольную кремлю информацию.