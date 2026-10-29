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россия распространяет фейки об ударе по вокзалу в Днепре, где погибли 14 человек - ЦПД

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

российские ресурсы распространяют фейки об украинской ПВО после удара по вокзалу в Днепре, где погибли 14 человек. ЦПД назвал это информационной операцией.

россия распространяет фейки об ударе по вокзалу в Днепре, где погибли 14 человек - ЦПД

россия распространяет пропаганду об "украинской провокации" на подконтрольных стране ресурсах, чтобы оправдать свой террористический удар по Днепру 29 октября, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

россия запустила масштабную информационную операцию, пытаясь оправдать террористический удар дроном по вокзалу в Днепре, в результате которого погибли 14 человек. Подконтрольные россии ресурсы распространяют фейк о том, что вокзал якобы пострадал в результате "работы украинской ПВО", а также продвигают конспирологические версии о "преднамеренной провокации киевского режима

- говорится в сообщении.

По информации ЦПД, сначала российские источники открыто сообщали о попадании беспилотника в железнодорожную платформу, но позже они начали подстраивать свои сообщения под версии о "работе ПВО" или "украинской провокации".

Такая резкая смена риторики свидетельствует о скоординированной информационной кампании врага. россия в очередной раз пытается снять с себя ответственность за военное преступление и кровавый террор против гражданского населения Украины

- говорится в сообщении.

Напомним

российская федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины, запрещая спутниковое оборудование и контролируя Telegram-каналы. Это создает информационный "пузырь" и подвергает цензуре неподконтрольную кремлю информацию.

Алла Киосак

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