Будь-яка непідконтрольна кремлю інформація цензурується: як окупанти блокують поширення правди на захоплених територіях України

$42.090.03
48.790.00
ukenru
09:24 • 4770 перегляди
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
Ексклюзив
08:21 • 11968 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 19053 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 21887 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 13782 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 26002 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 19157 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29642 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 50307 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 39277 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.3м/с
59%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 25152 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям19 листопада, 01:42 • 26726 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС19 листопада, 02:01 • 30555 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 16323 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 05:59 • 17895 перегляди
Публікації
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 19060 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 21893 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 51126 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 69927 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 112331 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 5990 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 23175 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 24889 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 23602 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 42730 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Будь-яка непідконтрольна кремлю інформація цензурується: як окупанти блокують поширення правди на захоплених територіях України

Київ • УНН

 • 788 перегляди

російська федерація перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України, забороняючи супутникове обладнання та контролюючи Telegram-канали. Це створює інформаційну "бульбашку" та цензурує непідконтрольну кремлю інформацію.

Будь-яка непідконтрольна кремлю інформація цензурується: як окупанти блокують поширення правди на захоплених територіях України

російська федерація перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

В українській розвідці зазначили, що ватажки окупаційних "адміністрацій" Донецької і Луганської областей підписали "укази" про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може "ловити" українські телеканали.

Дані "укази" набрали чинності 10 жовтня - водночас, незаконну конфіскацію супутникового обладнання у населення планувалося завершити до 1 листопада.

У разі відмови від російських паспортів жителі тимчасово окупованих територій повністю втратять доступ до мобільного зв’язку, заявили в ГУР.

Крім того, окупанти зобов’язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 тисяч підписників, додавати спеціальний бот від "роскомнадзора". Даний бот може редагувати і видаляти публікації, а також блокувати коментарі на правах адміністратора.

Це дозволяє російським окупантам видаляти будь-які повідомлення, які висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, додали в українській розвідці.

Метою подібних заходів є створення на тимчасово окупованих територіях інформаційної "бульбашки", де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується

- резюмували в ГУР.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни систематично привласнюють житло корінних жителів. Людей виселяють за рішеннями окупаційних псевдосудів, а їхні житла передають російським військовим і окупаційним чиновникам.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блогери
Донецька область
Луганська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна