Будь-яка непідконтрольна кремлю інформація цензурується: як окупанти блокують поширення правди на захоплених територіях України
Київ • УНН
російська федерація перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України, забороняючи супутникове обладнання та контролюючи Telegram-канали. Це створює інформаційну "бульбашку" та цензурує непідконтрольну кремлю інформацію.
російська федерація перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
В українській розвідці зазначили, що ватажки окупаційних "адміністрацій" Донецької і Луганської областей підписали "укази" про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може "ловити" українські телеканали.
Дані "укази" набрали чинності 10 жовтня - водночас, незаконну конфіскацію супутникового обладнання у населення планувалося завершити до 1 листопада.
У разі відмови від російських паспортів жителі тимчасово окупованих територій повністю втратять доступ до мобільного зв’язку, заявили в ГУР.
Крім того, окупанти зобов’язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 тисяч підписників, додавати спеціальний бот від "роскомнадзора". Даний бот може редагувати і видаляти публікації, а також блокувати коментарі на правах адміністратора.
Це дозволяє російським окупантам видаляти будь-які повідомлення, які висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, додали в українській розвідці.
Метою подібних заходів є створення на тимчасово окупованих територіях інформаційної "бульбашки", де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни систематично привласнюють житло корінних жителів. Людей виселяють за рішеннями окупаційних псевдосудів, а їхні житла передають російським військовим і окупаційним чиновникам.