Любая неподконтрольная кремлю информация цензурируется: как оккупанты блокируют распространение правды на захваченных территориях Украины
Киев • УНН
российская федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины, запрещая спутниковое оборудование и контролируя Telegram-каналы. Это создает информационный "пузырь" и цензурирует неподконтрольную кремлю информацию.
Российская Федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
В украинской разведке отметили, что главари оккупационных "администраций" Донецкой и Луганской областей подписали "указы" о запрете продажи, установки и использования телевизионного спутникового оборудования, которое может "ловить" украинские телеканалы.
Данные "указы" вступили в силу 10 октября - при этом незаконную конфискацию спутникового оборудования у населения планировалось завершить до 1 ноября.
В случае отказа от российских паспортов жители временно оккупированных территорий полностью потеряют доступ к мобильной связи, заявили в ГУР.
Кроме того, оккупанты обязали авторов Telegram-каналов на временно оккупированных территориях, имеющих более 10 тысяч подписчиков, добавлять специальный бот от "роскомнадзора". Данный бот может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии на правах администратора.
Это позволяет российским оккупантам удалять любые сообщения, которые освещают коррупцию в оккупационных администрациях или критикуют российское правительство, добавили в украинской разведке.
Целью подобных мер является создание на временно оккупированных территориях информационной "пузыря", где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная кремлю информация сразу цензурируется
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне систематически присваивают жилье коренных жителей. Людей выселяют по решениям оккупационных псевдосудов, а их жилье передают российским военным и оккупационным чиновникам.