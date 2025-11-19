$42.090.03
Любая неподконтрольная кремлю информация цензурируется: как оккупанты блокируют распространение правды на захваченных территориях Украины

Киев • УНН

 • 618 просмотра

российская федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины, запрещая спутниковое оборудование и контролируя Telegram-каналы. Это создает информационный "пузырь" и цензурирует неподконтрольную кремлю информацию.

Любая неподконтрольная кремлю информация цензурируется: как оккупанты блокируют распространение правды на захваченных территориях Украины

Российская Федерация препятствует распространению правдивой информации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

В украинской разведке отметили, что главари оккупационных "администраций" Донецкой и Луганской областей подписали "указы" о запрете продажи, установки и использования телевизионного спутникового оборудования, которое может "ловить" украинские телеканалы.

Данные "указы" вступили в силу 10 октября - при этом незаконную конфискацию спутникового оборудования у населения планировалось завершить до 1 ноября.

В случае отказа от российских паспортов жители временно оккупированных территорий полностью потеряют доступ к мобильной связи, заявили в ГУР.

Кроме того, оккупанты обязали авторов Telegram-каналов на временно оккупированных территориях, имеющих более 10 тысяч подписчиков, добавлять специальный бот от "роскомнадзора". Данный бот может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии на правах администратора.

Это позволяет российским оккупантам удалять любые сообщения, которые освещают коррупцию в оккупационных администрациях или критикуют российское правительство, добавили в украинской разведке.

Целью подобных мер является создание на временно оккупированных территориях информационной "пузыря", где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная кремлю информация сразу цензурируется

- резюмировали в ГУР.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне систематически присваивают жилье коренных жителей. Людей выселяют по решениям оккупационных псевдосудов, а их жилье передают российским военным и оккупационным чиновникам.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
Донецкая область
Луганская область
Главное управление разведки Украины
Украина