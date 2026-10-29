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росія поширює фейки про удар по вокзалу в Дніпрі, де загинули 14 людей - ЦПД

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

російські ресурси поширюють фейки про українську ППО після удару по вокзалу в Дніпрі, де загинули 14 людей. ЦПД назвав це інформаційною операцією.

росія поширює фейки про удар по вокзалу в Дніпрі, де загинули 14 людей - ЦПД

росія поширює пропаганду про "українську провокацію" на підконтрольних країні ресурсах, щоб виправдати свій терористичний удар по Дніпрі 29 жовтня, де загинули 14 людей. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

росія запустила масштабну інформаційну операцію, намагаючись виправдати терористичний удар дроном по вокзалу в Дніпрі, унаслідок якого загинули 14 людей. Підконтрольні росії ресурси поширюють фейк про те, що вокзал нібито постраждав унаслідок "роботи української ППО", а також просувають конспірологічні версії про "навмисну провокацію київського режиму

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, спочатку російські джерела відкрито повідомляли про влучання безпілотника в залізничну платформу, але пізніше вони почали підлаштовувати свої дописи під версії про "роботу ППО" чи "українську провокацію".

Така різка зміна риторики свідчить про скоординовану інформаційну кампанію ворога. росія вкотре намагається зняти з себе відповідальність за воєнний злочин і кривавий терор проти цивільного населення України

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

російська федерація перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України, забороняючи супутникове обладнання та контролюючи Telegram-канали. Це створює інформаційний "міхур" і цензурує непідконтрольну кремлю інформацію.

Алла Кіосак

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