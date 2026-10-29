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В Каппадокии в Турции обрушилась скала, два человека погибли

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В Гёреме после ливня обрушились скалы возле музея под открытым небом. Два человека погибли, одну пострадавшую доставили в больницу.

В Каппадокии в Турции обрушилась скала, два человека погибли

В турецкой Каппадокии, возле входа в музей под открытым небом в Гёреме, от «сказочных дымоходов» откололись обломки скал и упали рядом с ним. В результате обвала погибли два человека, еще один человек получил ранения. Об этом пишет  Turkey Today, передает УНН. 

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«В четверг два человека погибли, а один получил ранения, когда в районе музея под открытым небом в городе Гёреме, в турецком регионе Каппадокия, от „сказочных дымоходов“ откололись обломки скал и упали рядом с ним», — пишет издание. 

Как сообщил губернатор Невшехира Хусейн Кок, инцидент произошел после того, как сильный дождь вызвал оползень.

На место происшествия в городе Гёреме были направлены полиция, жандармерия, сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и медицинские бригады; поисково-спасательные работы продолжаются.

«По состоянию на 15:15 сегодня произошел оползень, вызванный обильными осадками.  В результате обвала скал, вызванного оползнем в городе Гёреме провинции Невшехир, к сожалению, на данный момент нам удалось обнаружить тела двух человек, а одного раненого мы доставили в больницу. Наши поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Наши власти продолжают работать на месте происшествия, задействуя все имеющиеся ресурсы», — сообщил Кок журналистам на месте происшествия.

Камни, отколовшиеся от «сказочных дымоходов» из-за ливня, упали на участок, где находились люди. Спасатели установили, что два человека погибли, оказавшись под завалами.

Пострадавшего доставили в городскую больницу. В районе был создан кризисный штаб.

Напомним

Пожар произошел на ядерном объекте Саванна-Ривер в США, после чрезвычайной ситуации загрязнения не выявлено. 

Павел Башинский

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