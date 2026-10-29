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У Каппадокії в Туреччині обвалилася скеля, двоє людей загинуло

Київ • УНН

 • 198 перегляди

У Ґореме після зливи обвалилися скелі біля музею просто неба. Двоє людей загинули, одну постраждалу доправили до лікарні.

У Каппадокії в Туреччині обвалилася скеля, двоє людей загинуло

У турецькій Каппадокії, поблизу входу до музею просто неба в Ґореме, від "казкових димарів" відламалися скельні уламки й впали поруч із ним. Внаслідок обвалу загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення. Про це пише  Turkey Today, передає УНН. 

Деталі

"У четвер двоє людей загинули, а одна отримала поранення, коли у районі музею під відкритим небом у місті Ґореме в турецькому регіоні Каппадокія від "казкових димарів" відламалися скельні уламки й впали поруч із ним", - пише видання. 

Як повідомив губернатор Невшехіра Хусейн Кок, інцидент стався після того, як сильний дощ спричинив зсув ґрунту.

На місце події в місті Ґореме були направлені поліція, жандармерія, співробітники Агентства з надзвичайних ситуацій (AFAD) та медичні бригади; пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Станом на 15:15 сьогодні стався зсув ґрунту, спричинений надмірними опадами.  Внаслідок обвалу скель, спричиненого зсувом ґрунту в місті Ґореме провінції Невшехір, на жаль, на даний момент нам вдалося виявити тіла двох людей, а одну поранену особу ми доставили до лікарні. Наші пошуково-рятувальні роботи на місці події тривають. Наша влада продовжує працювати на місці події, задіюючи всі наявні ресурси", - повідомив Кок журналістам на місці події.

Камені, що відкололися від "казкових димарів" через зливу, впали на ділянку, де перебували люди. Рятувальники встановили, що двоє людей загинули, опинившись під завалами.

Постраждалого доставили до міської лікарні. У районі було створено кризовий штаб.

Нагадаємо

Пожежа сталася на ядерному об'єкті Саванна-Рівер у США, після надзвичайної ситуації забруднення не виявлено. 

Павло Башинський

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