Марлон Гомес и Алиссон из «Шахтёра» получили первые вызовы в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал двух игроков донецкого «Шахтёра» Марлона Гомеса и Алиссона на ближайшие матчи команды, передаёт УНН.

Детали

В четверг главный тренер Карло Анчелотти вызвал 26 игроков на последние матчи сборной Бразилии в 2026 году. Состав был объявлен во время мероприятия в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро — говорится в сообщении.

Итак, вызовы получили:

вратари: Бенту, Лукас Перри, Мориско.

Защитники: Артур Диас, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Габриэл, Кунья, Джонатан Жежус, Вандерсон, Витор Рейс, Весley.

Полузащитники: Андре Луис, Андре Сантос, Бруну Гимарайнш, Данило Сантос, Габриэл Бонтемпо, Жоао Гомес.

Нападающие: Аллан, Эндрик, Эстевао, Рафинья, Райан, Винисиус Жуниор.

Кроме того, дебютные вызовы получили два игрока донецкого «Шахтёра»: полузащитник Марлон Гомес и вингер Алиссон. В последний раз игроки «Шахтёра» вызывались в сборную Бразилии в 2018 году. Тогда это были Фред и Тайсон.

Сборная Бразилии сыграет 14 ноября против Японии и 17 ноября против Сингапура.

Отметим, Марлон Гомес в этом сезоне провёл 9 матчей во всех турнирах за «Шахтёр», в которых отдал две голевые передачи. Алиссон провёл 13 игр, в которых отдал 5 голевых передач и забил три гола, в том числе в матче против «Динамо» в Кубке Украины.

«Шахтёр» разгромил «Динамо» и вышел в 1/4 финала Кубка Украины