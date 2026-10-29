Марлон Гомес и Алиссон из «Шахтёра» получили первые вызовы в сборную Бразилии
Киев • УНН
Марлон Гомес и Алиссон впервые получили вызовы в сборную Бразилии на матчи с Японией и Сингапуром.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал двух игроков донецкого «Шахтёра» Марлона Гомеса и Алиссона на ближайшие матчи команды, передаёт УНН.
Детали
В четверг главный тренер Карло Анчелотти вызвал 26 игроков на последние матчи сборной Бразилии в 2026 году. Состав был объявлен во время мероприятия в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро — говорится в сообщении.
Итак, вызовы получили:
- вратари: Бенту, Лукас Перри, Мориско.
- Защитники: Артур Диас, Карлос Аугусто, Дуглас
Сантос, Габриэл, Кунья, Джонатан Жежус, Вандерсон, Витор Рейс, Весley.
- Полузащитники: Андре Луис, Андре Сантос, Бруну
Гимарайнш, Данило Сантос, Габриэл Бонтемпо, Жоао Гомес.
- Нападающие: Аллан, Эндрик, Эстевао, Рафинья, Райан,
Винисиус Жуниор.
Кроме того, дебютные вызовы получили два игрока донецкого «Шахтёра»: полузащитник Марлон Гомес и вингер Алиссон. В последний раз игроки «Шахтёра» вызывались в сборную Бразилии в 2018 году. Тогда это были Фред и Тайсон.
Сборная Бразилии сыграет 14 ноября против Японии и 17 ноября против Сингапура.
Отметим, Марлон Гомес в этом сезоне провёл 9 матчей во всех турнирах за «Шахтёр», в которых отдал две голевые передачи. Алиссон провёл 13 игр, в которых отдал 5 голевых передач и забил три гола, в том числе в матче против «Динамо» в Кубке Украины.
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