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Марлон Гомес и Алиссон из «Шахтёра» получили первые вызовы в сборную Бразилии

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Марлон Гомес и Алиссон впервые получили вызовы в сборную Бразилии на матчи с Японией и Сингапуром.

Марлон Гомес и Алиссон из «Шахтёра» получили первые вызовы в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал двух игроков донецкого «Шахтёра» Марлона Гомеса и Алиссона на ближайшие матчи команды, передаёт УНН.

Детали

В четверг главный тренер Карло Анчелотти вызвал 26 игроков на последние матчи сборной Бразилии в 2026 году. Состав был объявлен во время мероприятия в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро — говорится в сообщении.

Итак, вызовы получили:

  • вратари: Бенту, Лукас Перри, Мориско. 
    • Защитники: Артур Диас, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Габриэл, Кунья, Джонатан Жежус, Вандерсон, Витор Рейс, Весley.
      • Полузащитники: Андре Луис, Андре Сантос, Бруну Гимарайнш, Данило Сантос, Габриэл Бонтемпо, Жоао Гомес.
        • Нападающие: Аллан, Эндрик, Эстевао, Рафинья, Райан, Винисиус Жуниор.

          Кроме того, дебютные вызовы получили два игрока донецкого «Шахтёра»: полузащитник Марлон Гомес и вингер Алиссон. В последний раз игроки «Шахтёра» вызывались в сборную Бразилии в 2018 году. Тогда это были Фред и Тайсон. 

          Сборная Бразилии сыграет 14 ноября против Японии и 17 ноября против Сингапура.

          Отметим, Марлон Гомес в этом сезоне провёл 9 матчей во всех турнирах за «Шахтёр», в которых отдал две голевые передачи. Алиссон провёл 13 игр, в которых отдал 5 голевых передач и забил три гола, в том числе в матче против «Динамо» в Кубке Украины.

          «Шахтёр» разгромил «Динамо» и вышел в 1/4 финала Кубка Украины 27.10.26, 20:25 • 3494 просмотра

          Павел Башинский

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