Марлон Гомес та Аліссон з “Шахтаря” отримали дебютні виклики до збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті викликав двох гравців донецького "Шахтаря" Марлона Гомеса та Аліссона на найближчі матчі команди, передає УНН.

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У четвер головний тренер Карло Анчелотті викликав 26 гравців на останні матчі збірної Бразилії у 2026 році. Склад був оголошений під час заходу в штаб-квартирі Бразильської футбольної конфедерації у Ріо-де-Жанейро - йдеться у повідомленні.

Так, виклики отримали:

голкіпери: Бенто, Лукас Перрі, Моріско.

Захисники: Артур Діас, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Габріель, Кунья, Джонатан Жежуз, Вандерсон, Вітор Рейс, Веслі.

Півзахисники: Андре Луїс, Андре Сантос, Бруну Гімараєш, Данило Сантос, Габріел Бонтемпо, Жоао Гомеш.

Форварди: Аллан, Ендрік, Естевао, Рафінья, Райан, Вінісіус Жуніор.

Окрім того, дебютні виклики отримали двоє гравців донецького "Шахтаря": півзахисник Марлон Гомес та вінгер Аліссон. Востаннє гравці "Шахтаря" викликалися до збірної Бразилії у 2018 році. Тоді це були Фред та Тайсон.

Збірна Бразилії зіграє 14 листопада проти Японії та 17 листопада проти Сінгапуру.

Зазначимо, Марлон Гомес цього сезону провів 9 матчів у всіх турнірах за "Шахтар", у яких віддав дві гольові передачі. Аліссон провів 13 ігор, у яких віддав 5 гольових та забив три голи, у тому числі проти "Динамо" у Кубку України.

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