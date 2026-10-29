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Марлон Гомес та Аліссон з “Шахтаря” отримали дебютні виклики до збірної Бразилії

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Марон Гомес та Аліссон дебютно отримали виклики до збірної Бразилії на матчі з Японією і Сінгапуром.

Марлон Гомес та Аліссон з “Шахтаря” отримали дебютні виклики до збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті викликав двох гравців донецького "Шахтаря" Марлона Гомеса та Аліссона на найближчі матчі команди, передає УНН.

Деталі

У четвер головний тренер Карло Анчелотті викликав 26 гравців на останні матчі збірної Бразилії у 2026 році. Склад був оголошений під час заходу в штаб-квартирі Бразильської футбольної конфедерації у Ріо-де-Жанейро - йдеться у повідомленні.

Так, виклики отримали:

  • голкіпери: Бенто, Лукас Перрі, Моріско. 
    • Захисники: Артур Діас, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Габріель, Кунья, Джонатан Жежуз, Вандерсон, Вітор Рейс, Веслі.
      • Півзахисники: Андре Луїс, Андре Сантос, Бруну Гімараєш, Данило Сантос, Габріел Бонтемпо, Жоао Гомеш.
        • Форварди: Аллан, Ендрік, Естевао, Рафінья, Райан, Вінісіус Жуніор.

          Окрім того, дебютні виклики отримали двоє гравців донецького "Шахтаря": півзахисник Марлон Гомес та вінгер Аліссон. Востаннє гравці "Шахтаря" викликалися до збірної Бразилії у 2018 році. Тоді це були Фред та Тайсон. 

          Збірна Бразилії зіграє 14 листопада проти Японії та 17 листопада проти Сінгапуру.

          Зазначимо, Марлон Гомес цього сезону провів 9 матчів у всіх турнірах за "Шахтар", у яких віддав дві гольові передачі. Аліссон провів 13 ігор, у яких віддав 5 гольових та забив три голи, у тому числі проти "Динамо" у Кубку України.

          “Шахтар” розгромив “Динамо” і вийшов до 1/4 фіналу Кубку України 27.10.26, 20:25 • 3498 переглядiв

          Павло Башинський

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