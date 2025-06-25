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Подозреваемых в сбыте фальшивых долларов экстрадировали из Германии в Украину

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Двух иностранцев, граждан Азербайджана и Грузии, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов, экстрадировали из Германии в Украину. Они действуют в составе группы, сбывавшей фальшивые доллары через Telegram-канал и почту за 50-60% от номинала.

Подозреваемых в сбыте фальшивых долларов экстрадировали из Германии в Украину

Двух иностранцев, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США, экстрадировали из Германии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуратура АР Крым и г. Севастополя во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добилась экстрадиции в Украину двух граждан Азербайджана и Грузии.

Злоумышленники подозреваются в создании канала поставки и сбыта поддельных долларов США

- говорится в сообщении.

По данным следствия, преступники действовали в составе группы, которая переправляла фальшивые купюры через временно оккупированный Крым.

"Продажа осуществлялась через специально созданный Telegram-канал, а доставка - через почтовые отделения и лично. Стоимость фальшивых долларов составляла 50–60% от их номинала", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

В августе 2021 года после очередного сбыта поддельной валюты подозреваемых разоблачили.

"Им сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины (приобретение, хранение, перевозка и сбыт поддельной иностранной валюты)", – отметили в ведомстве.

Преступники пытались избежать наказания, сбежав за границу.

"После рассмотрения экстрадиционного запроса немецкие органы передали подозреваемых украинским правоохранителям", – говорится в сообщении.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Справка

Статья 199 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за операции с поддельной валютой в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

СБУ объявила о подозрении разработчику навигации для ракет рф, который ранее работал в Черкасской области25.06.25, 13:49 • 1564 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Азербайджан
Автономная Республика Крым
Германия
Украина
Севастополь
Грузия
Tesla
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