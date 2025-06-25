Подозреваемых в сбыте фальшивых долларов экстрадировали из Германии в Украину

Двух иностранцев, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США, экстрадировали из Германии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуратура АР Крым и г. Севастополя во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добилась экстрадиции в Украину двух граждан Азербайджана и Грузии.

Злоумышленники подозреваются в создании канала поставки и сбыта поддельных долларов США - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступники действовали в составе группы, которая переправляла фальшивые купюры через временно оккупированный Крым.

"Продажа осуществлялась через специально созданный Telegram-канал, а доставка - через почтовые отделения и лично. Стоимость фальшивых долларов составляла 50–60% от их номинала", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

В августе 2021 года после очередного сбыта поддельной валюты подозреваемых разоблачили.

"Им сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины (приобретение, хранение, перевозка и сбыт поддельной иностранной валюты)", – отметили в ведомстве.

Преступники пытались избежать наказания, сбежав за границу.

"После рассмотрения экстрадиционного запроса немецкие органы передали подозреваемых украинским правоохранителям", – говорится в сообщении.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Справка

Статья 199 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за операции с поддельной валютой в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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