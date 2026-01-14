$43.260.18
50.530.38
ukenru
13 января, 19:36 • 18034 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 22603 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 22573 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 25449 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 37905 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 25209 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 28646 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34809 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50537 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38297 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении

Киев • УНН

 • 730 просмотра

На Южно-Слобожанском направлении операторы подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросы по двум укрытиям врага.

Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении

Операторы подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" на Южно-Слобожанском направлении поразили транспортные средства, комплекс радиоэлектронной борьбы и склад горючего россиян. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что во время очередных вылетов на Южно-Слобожанском направлении пилоты подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

Также ударными дронами пограничников уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросами по двум укрытиям врага. Враг пытается маскироваться и менять позиции, но каждая цель фиксируется и уничтожается

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.

Провал штурма на Харьковщине: пограничники ликвидировали группу оккупантов при переправе через реку25.12.25, 15:40 • 2735 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине