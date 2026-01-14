Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении
Киев • УНН
На Южно-Слобожанском направлении операторы подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросы по двум укрытиям врага.
Операторы подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" на Южно-Слобожанском направлении поразили транспортные средства, комплекс радиоэлектронной борьбы и склад горючего россиян. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что во время очередных вылетов на Южно-Слобожанском направлении пилоты подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.
Также ударными дронами пограничников уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросами по двум укрытиям врага. Враг пытается маскироваться и менять позиции, но каждая цель фиксируется и уничтожается
Напомним
Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.
