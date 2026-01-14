Оператори "Фурії" показав знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку

$43.260.18
50.530.38
ukenru
13 січня, 19:36 • 16536 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 20493 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 21546 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 24436 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 36483 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 24867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 28345 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34647 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50417 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38164 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ілон Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану13 січня, 20:34 • 5730 перегляди
Спецоперація "під прикриттям": США викупили ймовірну випромінювальну зброю "Гаванського синдрому"13 січня, 20:53 • 7638 перегляди
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 7998 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя23:03 • 4534 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 9082 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 16538 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 36486 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 34787 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 68166 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 63165 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Канада
Тегеран
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 13829 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 49209 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 42902 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 47943 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 49578 перегляди
Оператори "Фурії" показав знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Київ • УНН

 • 260 перегляди

На Південно-Слобожанському напрямку оператори підрозділу "Фурія" уразили п'ять транспортних засобів, комплекс РЕБ та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога.

Оператори "Фурії" показав знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіакомплексів "Фурія" на Південно-Слобожанському напрямку уразили транспортні засоби, комплекс радіоелектронної боротьби та склад пального росіян. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час чергових вильотів на Південно-Слобожанському напрямку пілоти підрозділу "Фурія" уразили п’ять транспортних засобів, комплекс РЕБ і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників.  

Також ударними дронами прикордонників знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога. Ворог намагається маскуватися й змінювати позиції, але кожна ціль фіксується і знищується

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні