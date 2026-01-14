Оператори "Фурії" показав знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку
Київ • УНН
На Південно-Слобожанському напрямку оператори підрозділу "Фурія" уразили п'ять транспортних засобів, комплекс РЕБ та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога.
Оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіакомплексів "Фурія" на Південно-Слобожанському напрямку уразили транспортні засоби, комплекс радіоелектронної боротьби та склад пального росіян. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під час чергових вильотів на Південно-Слобожанському напрямку пілоти підрозділу "Фурія" уразили п’ять транспортних засобів, комплекс РЕБ і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників.
Також ударними дронами прикордонників знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога. Ворог намагається маскуватися й змінювати позиції, але кожна ціль фіксується і знищується
Нагадаємо
Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.
