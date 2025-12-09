Прикордонники показали знищення ворожої техніки та особовового складу на Південно-Слобожанському напрямку
Київ • УНН
Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.
Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що операції зі знищення ворожих сил проводяться як удень, так і вночі, при цьому саме темний час доби противник активно використовує для забезпечення своєї логістики.
Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника
Нагадаємо
У листопаді пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі.
