Прикордонники показали знищення ворожої техніки та особовового складу на Південно-Слобожанському напрямку

8 грудня, 19:50 • 9174 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 16832 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 18288 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 24092 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 24811 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 29433 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 36842 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34144 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18452 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34902 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони 8 грудня, 18:01 • 3720 перегляди
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 3694 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 3954 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 4290 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo21:42 • 5044 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 36841 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 34143 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:53 • 34902 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 44676 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78177 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14699 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 44676 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58229 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68447 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69175 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Прикордонники показали знищення ворожої техніки та особовового складу на Південно-Слобожанському напрямку

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.

Прикордонники показали знищення ворожої техніки та особовового складу на Південно-Слобожанському напрямку

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що операції зі знищення ворожих сил проводяться як удень, так і вночі, при цьому саме темний час доби противник активно використовує для забезпечення своєї логістики.

Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

У листопаді пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі.

Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку28.10.25, 04:10 • 17135 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна прикордонна служба України