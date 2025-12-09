Пограничники показали уничтожение вражеской техники и личного состава на Южно-Слобожанском направлении
Киев • УНН
Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.
Подробности
Отмечается, что операции по уничтожению вражеских сил проводятся как днем, так и ночью, при этом именно темное время суток противник активно использует для обеспечения своей логистики.
Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника
Напомним
В ноябре пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.
