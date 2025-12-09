Пограничники показали уничтожение вражеской техники и личного состава на Южно-Слобожанском направлении

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 декабря, 19:50 • 9658 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 17516 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 18827 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 24630 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 25261 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 29635 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 37148 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 34325 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18492 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35050 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзивы
Правительство Украины утвердило ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг" – Минобороны
Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца
путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году
"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ
Никаких санкций, действовать через Россию
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Пограничники показали уничтожение вражеской техники и личного состава на Южно-Слобожанском направлении

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.

Пограничники показали уничтожение вражеской техники и личного состава на Южно-Слобожанском направлении

Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что операции по уничтожению вражеских сил проводятся как днем, так и ночью, при этом именно темное время суток противник активно использует для обеспечения своей логистики.

Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

В ноябре пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.

Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении28.10.25, 04:10 • 17135 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная пограничная служба Украины