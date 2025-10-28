Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении
Киев • УНН
Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффективные удары по логистике врага. Ликвидировано место взлета вражеских БпЛА, обезврежен FPV-дрон, уничтожен транспорт и полевой склад ГСМ.
Подробности
Отмечается, что в результате успешной работы дронарями ликвидировано место взлета и управления вражескими БпЛА, обезврежен вражеский FPV-дрон до момента взлета.
Выявлены и выведены из строя легковые и тактические автомобили противника, а также квадроцикл, поражены грузовые автомобили, обеспечивающие логистику врага, уничтожен полевой склад ГСМ противника, выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции и места укрытия противника
На днях бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали видео зачистки от россиян села Егоровка на Днепропетровщине. Они уничтожили десятки оккупантов в селе и на подступах к нему, а затем подняли украинский флаг.
