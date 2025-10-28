Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффективные удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении. Соответствующее видео военные выложили в сети, сообщает УНН.

Отмечается, что в результате успешной работы дронарями ликвидировано место взлета и управления вражескими БпЛА, обезврежен вражеский FPV-дрон до момента взлета.

Выявлены и выведены из строя легковые и тактические автомобили противника, а также квадроцикл, поражены грузовые автомобили, обеспечивающие логистику врага, уничтожен полевой склад ГСМ противника, выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции и места укрытия противника