Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении

Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 36960 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 54972 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 69479 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 57346 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 59271 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 41131 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43354 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37392 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35233 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29064 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54
Индексы Уолл-стрит обновили рекорды на фоне торговых переговоров США–Китай и ожидаемого снижения ставки ФРС27 октября, 16:58
Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27 октября, 17:11
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"27 октября, 18:47
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 69473 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 100108 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Турция
Китай
Литва
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06
Техника
Социальная сеть
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффективные удары по логистике врага. Ликвидировано место взлета вражеских БпЛА, обезврежен FPV-дрон, уничтожен транспорт и полевой склад ГСМ.

Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффективные удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении. Соответствующее видео военные выложили в сети, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате успешной работы дронарями ликвидировано место взлета и управления вражескими БпЛА, обезврежен вражеский FPV-дрон до момента взлета.

Выявлены и выведены из строя легковые и тактические автомобили противника, а также квадроцикл, поражены грузовые автомобили, обеспечивающие логистику врага, уничтожен полевой склад ГСМ противника, выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции и места укрытия противника

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали видео зачистки от россиян села Егоровка на Днепропетровщине. Они уничтожили десятки оккупантов в селе и на подступах к нему, а затем подняли украинский флаг.

В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала марзоева: в ГУР показали эксклюзивное видео27.10.25, 13:17

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине