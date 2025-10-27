В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала марзоева: в ГУР показали эксклюзивное видео
Киев • УНН
15 октября 2025 года бойцы ГУР ликвидировали лейтенанта василия марзоева, сына генерал-лейтенанта аркадия марзоева, на Запорожском направлении. Его позицию обнаружили во время аэроразведки в районе села Плавни и уничтожили управляемой авиабомбой.
В Главном управлении разведки показали эксклюзивные кадры ликвидации оккупанта марзоева, сына российского генерала, передает УНН.
Детали
15 октября 2025 года бойцы сводного отряда БПЛА Департамента активных действий ГУР МО Украины во время аэроразведки на Запорожском направлении фронта обнаружили позицию операторов дронов российских оккупационных сил в районе села Плавни Васильевского района.
По полученным разведчиками координатам успешно полетела управляемая авиабомба — закобзонить российских убийц.
В момент удара на позиции находился московитский лейтенант василий марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии, — сообщили в разведке.
На видео — эксклюзивные кадры уничтожения КАБом василия и других российских захватчиков.
В ГУР добавили, что ликвидированный василий — сын генерал-лейтенанта аркадия марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС рф, который причастен к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.
