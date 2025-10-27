В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала марзоева: в ГУР показали эксклюзивное видео

$42.000.10
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 21722 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 26965 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 29048 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 30724 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 25991 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58434 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54473 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45899 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 48147 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 44010 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 36597 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 44837 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 18333 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 21780 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 78322 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 100848 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 118676 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 101682 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 121076 просмотра
УНН Lite
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 2210 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 9518 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 45017 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 67395 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 74140 просмотра
В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала марзоева: в ГУР показали эксклюзивное видео

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

15 октября 2025 года бойцы ГУР ликвидировали лейтенанта василия марзоева, сына генерал-лейтенанта аркадия марзоева, на Запорожском направлении. Его позицию обнаружили во время аэроразведки в районе села Плавни и уничтожили управляемой авиабомбой.

В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала марзоева: в ГУР показали эксклюзивное видео

В Главном управлении разведки показали эксклюзивные кадры ликвидации оккупанта марзоева, сына российского генерала, передает УНН.

Детали

15 октября 2025 года бойцы сводного отряда БПЛА Департамента активных действий ГУР МО Украины во время аэроразведки на Запорожском направлении фронта обнаружили позицию операторов дронов российских оккупационных сил в районе села Плавни Васильевского района.

По полученным разведчиками координатам успешно полетела управляемая авиабомба — закобзонить российских убийц.

В момент удара на позиции находился московитский лейтенант василий марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии, — сообщили в разведке.

На видео — эксклюзивные кадры уничтожения КАБом василия и других российских захватчиков.

В ГУР добавили, что ликвидированный василий — сын генерал-лейтенанта аркадия марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС рф, который причастен к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.

Украинские защитники ликвидировали украинофоба Ивана Уса — сына экс-кандидата в президенты Беларуси21.10.25, 17:19 • 8616 просмотров

Антонина Туманова

