Украинские защитники ликвидировали украинофоба Ивана Уса — сына экс-кандидата в президенты Беларуси

Украинские военные ликвидировали Ивана Уса – сына бывшего кандидата в президенты Беларуси Дмитрия Уса, воевавшего на стороне России. О его смерти сообщило Командование Объединенных сил ВСУ. Ранее белорус считался пропавшим без вести, однако в октябре 2025 года среди переданных России тел были идентифицированы его останки. Об этом пишет УНН.

Подробности

Иван Ус еще с 2010-х годов известен своей откровенно пророссийской позицией. Он администрировал сообщество "Антимайдан Минск" в соцсети ВКонтакте, где распространял антиукраинскую пропаганду и оправдывал действия Кремля. В том же году его отец Дмитрий Ус участвовал в президентских выборах в Беларуси, получив лишь 0,4% голосов избирателей.

17 января 2025 года Иван Ус заключил контракт с российской оккупационной армией и отправился на войну в Украину. Провоевал недолго – уже через 2 месяца Ус-младший пропал без вести – сообщили в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

По данным украинских военных, в октябре этого года среди тел, возвращенных России, были найдены и идентифицированы его останки. Таким образом подтверждено, что сын белорусского политика погиб в составе российских оккупационных сил, против которых воюют украинские защитники.

