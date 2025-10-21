$41.760.03
Украинские защитники ликвидировали украинофоба Ивана Уса — сына экс-кандидата в президенты Беларуси

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

ВСУ ликвидировали Ивана Уса, который был сыном бывшего кандидата в президенты Беларуси Дмитрия Уса. Воевал на стороне России. Его останки идентифицированы среди переданных РФ тел в октябре 2025 года.

Украинские защитники ликвидировали украинофоба Ивана Уса — сына экс-кандидата в президенты Беларуси

Украинские военные ликвидировали Ивана Уса – сына бывшего кандидата в президенты Беларуси Дмитрия Уса, воевавшего на стороне России. О его смерти сообщило Командование Объединенных сил ВСУ. Ранее белорус считался пропавшим без вести, однако в октябре 2025 года среди переданных России тел были идентифицированы его останки. Об этом пишет УНН.

Подробности

Иван Ус еще с 2010-х годов известен своей откровенно пророссийской позицией. Он администрировал сообщество "Антимайдан Минск" в соцсети ВКонтакте, где распространял антиукраинскую пропаганду и оправдывал действия Кремля. В том же году его отец Дмитрий Ус участвовал в президентских выборах в Беларуси, получив лишь 0,4% голосов избирателей.

17 января 2025 года Иван Ус заключил контракт с российской оккупационной армией и отправился на войну в Украину. Провоевал недолго – уже через 2 месяца Ус-младший пропал без вести 

– сообщили в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

По данным украинских военных, в октябре этого года среди тел, возвращенных России, были найдены и идентифицированы его останки. Таким образом подтверждено, что сын белорусского политика погиб в составе российских оккупационных сил, против которых воюют украинские защитники.

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки21.10.25, 07:49 • 3532 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
