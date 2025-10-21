Українські захисники ліквідували українофоба Івана Уса - сина екскандидата в президенти білорусі
Київ • УНН
ЗСУ ліквідували Івана Уса, який був сином колишнього кандидата в президенти Білорусі Дмитра Уса. Воював на боці росії. Його останки ідентифіковано серед переданих рф тіл у жовтні 2025 року.
Українські військові ліквідували Івана Уса – сина колишнього кандидата у президенти білорусі Дмитра Уса, який воював на боці росії. Про його смерть повідомило Командування Об’єднаних сил ЗСУ. Раніше білорус вважався зниклим безвісти, однак у жовтні 2025 року серед переданих росії тіл було ідентифіковано його останки. Про це пише УНН.
Деталі
Іван Ус ще з 2010-х років відомий своєю відверто проросійською позицією. Він адміністрував спільноту "Антимайдан мінськ" у соцмережі Вконтакте, де поширював антиукраїнську пропаганду та виправдовував дії кремля. Того ж року його батько Дмитро Ус брав участь у президентських виборах у білорусі, отримавши лише 0,4% голосів виборців.
17 січня 2025 року Іван Ус уклав контракт із російською окупаційною армією та вирушив на війну в Україні. Провоював недовго – вже за 2 місяці Ус-молодший зник безвісти
За даними українських військових, у жовтні цього року серед тіл, повернутих росії, було знайдено та ідентифіковано його рештки. Таким чином підтверджено, що син білоруського політика загинув у складі російських окупаційних сил, проти яких воюють українські захисники.
ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу21.10.25, 07:49 • 3546 переглядiв