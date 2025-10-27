На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала марзоєва: у ГУР показали ексклюзивне відео

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 2894 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12267 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 24739 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29652 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31418 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31866 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26696 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58748 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54665 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
59%
739мм
Популярнi новини
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27 жовтня, 02:14 • 46032 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 38731 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 46975 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:18 • 20427 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT07:25 • 23916 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80631 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102812 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120301 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103301 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Музикант
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 4652 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11424 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 46557 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 68852 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 75530 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала марзоєва: у ГУР показали ексклюзивне відео

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

15 жовтня 2025 року бійці ГУР ліквідували лейтенанта Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, на Запорізькому напрямку. Його позицію виявили під час аеророзвідки в районі села Плавні та знищили керованою авіабомбою.

На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала марзоєва: у ГУР показали ексклюзивне відео

У Головному управлінні розвідки показали ексклюзивні кадри ліквідації окупанта марзоєва, сина російського генерала, передає УНН.

Деталі

15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.

За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба — закобзонити російських убивць.

У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант васілій марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії - повідомили у розвідці.

На відео — ексклюзивні кадри знищення КАБом васілія та інших російських загарбників.

У ГУР додали, що ліквідований васілій ― син генерал-лейтенанта аркадія марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу зс рф, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

Українські захисники ліквідували українофоба Івана Уса - сина екскандидата в президенти білорусі 21.10.25, 17:19 • 8616 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Херсон