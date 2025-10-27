На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала марзоєва: у ГУР показали ексклюзивне відео
Київ • УНН
15 жовтня 2025 року бійці ГУР ліквідували лейтенанта Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, на Запорізькому напрямку. Його позицію виявили під час аеророзвідки в районі села Плавні та знищили керованою авіабомбою.
У Головному управлінні розвідки показали ексклюзивні кадри ліквідації окупанта марзоєва, сина російського генерала, передає УНН.
Деталі
15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.
За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба — закобзонити російських убивць.
У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант васілій марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії - повідомили у розвідці.
На відео — ексклюзивні кадри знищення КАБом васілія та інших російських загарбників.
У ГУР додали, що ліквідований васілій ― син генерал-лейтенанта аркадія марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу зс рф, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.
Українські захисники ліквідували українофоба Івана Уса - сина екскандидата в президенти білорусі 21.10.25, 17:19 • 8616 переглядiв