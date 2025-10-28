Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку
Київ • УНН
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали ефективних ударів по логістиці ворога. Ліквідовано місце зльоту ворожих БпЛА, знешкоджено FPV-дрон, знищено транспорт та польовий склад ПММ.
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону нанесли ефектинх ударів по логістиці ворога на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео військові виклали у мережі, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті успішної роботи дронарями ліквідовано місце зльоту й управління ворожими БпЛА, знешкоджено ворожий FPV-дрон до моменту зльоту.
Виявлені та виведені з ладу легкові та тактичні автомобілі противника, а також квадроцикл, уражено вантажні автомобілі, які забезпечують логістику ворога, знищено польовий склад ПММ противника, виявлено й знищено засоби зв’язку ворога, позиції й місця укриття противника
Нагадаємо
Днями бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео зачистки від росіян села Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.
