Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку

Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 38622 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 57318 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71676 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 59275 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 61107 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 41246 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 43433 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37426 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35264 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29097 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Популярнi новини
Порошенко спробував піаритись в день мови. ЗМІ пригадали його виступи, де той “защищал права русскоговорящего народа" Video27 жовтня, 17:22 • 10018 перегляди
Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEFVideo27 жовтня, 17:37 • 7626 перегляди
Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів27 жовтня, 17:50 • 10171 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"27 жовтня, 18:47 • 23125 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 23812 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 49208 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 50696 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71648 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 100347 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 122523 перегляди
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 24462 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 60953 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 74380 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 78227 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 88130 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали ефективних ударів по логістиці ворога. Ліквідовано місце зльоту ворожих БпЛА, знешкоджено FPV-дрон, знищено транспорт та польовий склад ПММ.

Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону нанесли ефектинх ударів по логістиці ворога на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео військові виклали у мережі, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті успішної роботи дронарями ліквідовано місце зльоту й управління ворожими БпЛА, знешкоджено ворожий FPV-дрон до моменту зльоту.

Виявлені та виведені з ладу легкові та тактичні автомобілі противника, а також квадроцикл, уражено вантажні автомобілі, які забезпечують логістику ворога, знищено польовий склад ПММ противника, виявлено й знищено засоби зв’язку ворога, позиції й місця укриття противника

- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Днями бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео зачистки від росіян села Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.

На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала марзоєва: у ГУР показали ексклюзивне відео27.10.25, 13:17 • 4268 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні