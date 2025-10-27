Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів

$41.900.00
48.550.00
ukenru
26 жовтня, 18:56 • 18646 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 36695 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 35908 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 34295 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 38432 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 24731 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 20809 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47114 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14868 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14283 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках26 жовтня, 20:01 • 13895 перегляди
Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі26 жовтня, 20:23 • 13314 перегляди
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 13468 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8430 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist02:14 • 11602 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47114 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 76556 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада

Ексклюзив

25 жовтня, 08:45 • 99416 перегляди
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 99416 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 82704 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen

Ексклюзив

24 жовтня, 12:47 • 102651 перегляди
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 102651 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Блогери
Хав'єр Мілей
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Суми
Сумська область
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8804 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 45464 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 52589 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 52526 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 52923 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
Фільм

Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів

Київ • УНН

 • 7826 перегляди

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.

Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом), інформує УНН.

Деталі

Військові оприлюднили відео штурму Єгорівки і уточнили, що знищили десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.

росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів. ... росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул

- розповідається у відео.

Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор.

Нагадаємо

Напередодні у Генеральному штабі підтвердили, що українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.

ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState26.10.25, 09:48 • 16265 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна