Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів
Київ • УНН
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом), інформує УНН.
Деталі
Військові оприлюднили відео штурму Єгорівки і уточнили, що знищили десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.
росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів. ... росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул
Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор.
Нагадаємо
Напередодні у Генеральному штабі підтвердили, що українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.
