Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом), інформує УНН.

Військові оприлюднили відео штурму Єгорівки і уточнили, що знищили десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.

росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів. ... росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул