Ексклюзив
10:52 • 1432 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 3392 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 5318 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 13675 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 9080 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 10855 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 14414 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 14076 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
25 жовтня, 19:33 • 36007 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 65148 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
10:00 • 13680 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 08:45 • 83188 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 87678 перегляди
У Генштабі підтвердили, що українські військові звільнили Кучерів Яр та Сухецьке

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Українські війська відновили контроль над Кучерів Яр та Сухецьке на Очеретинському відрізку. Загалом з 21 серпня 2025 року на цій ділянці стабілізовано ситуацію, відновлено контроль над дев'ятьма населеними пунктами та зачищено дев'ять від диверсійних груп.

У Генштабі підтвердили, що українські військові звільнили Кучерів Яр та Сухецьке

У Генеральному штабі підтвердили, що українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат.

За останні десять діб українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника... Станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області

 - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога.

Загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу – понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БпЛА 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, триває постійне поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими – для повернення з неволі наших захисників і захисниць.

Нагадаємо

Як повдіомили у Генштабі, за добу 25 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 214 БпЛА.

Антоніна Туманова

