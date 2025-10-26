У Генштабі підтвердили, що українські військові звільнили Кучерів Яр та Сухецьке

У Генеральному штабі підтвердили, що українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке, передає УНН.

Як повідомили у Генштабі, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат.

За останні десять діб українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника... Станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області

За даними Генштабу, лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога.

Загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу – понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БпЛА