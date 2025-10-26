В Генштабе подтвердили, что украинские военные освободили Кучеров Яр и Сухецкое

В Генеральном штабе подтвердили, что украинские войска, действующие на Очеретинском участке, восстановили контроль над двумя населенными пунктами – Кучеров Яр и Сухецкое, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском участке Покровского направления остается сложной. Противник превосходит в количестве и наращивает наступательные усилия. Подразделения Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонительные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, наносят врагу значительные потери.

За последние десять суток украинские войска, действующие на Очеретинском участке, восстановили контроль еще над двумя населенными пунктами – Кучеров Яр и Сухецкое. Таким образом, с 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять – зачищены от диверсионных групп противника... По состоянию на 26 октября 2025 года украинские воины освободили 185,6 км², зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага.

В целом, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава – более 15700 военнослужащих, ВВТ – 1364 единицы (из них танков – 36, боевых бронированных машин – 121, артиллерийских систем – 162, РСЗО – 5, автотехники – 447, мотоциклов и квадроциклов – 592, специальной техники – 1). Также уничтожено 4689 различных БпЛА - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается постоянное пополнение "обменного фонда" российскими пленными – для возвращения из неволи наших защитников и защитниц.

ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState

Напомним

Как сообщили в Генштабе, за сутки 25 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 214 БпЛА.