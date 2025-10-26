ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок в Донецкой области, отбросив противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Федоровки. В то же время враг продвинулся возле Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
В то же время, по данным DeepState, враг продвинулся вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
