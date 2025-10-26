$41.900.00
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 29940 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 60128 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 56426 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 51982 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 75571 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 27469 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 23184 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34324 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 50534 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок в Донецкой области, отбросив противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Федоровки. В то же время враг продвинулся возле Новоторецкого, Владимировки и Гатища.

ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState

Силы обороны Украины освободили три села в Донецкой области - Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок, передает УНН со ссылкой на DeepState.

Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок, а также отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке 

- говорится в сообщении.

В то же время, по данным DeepState, враг продвинулся вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.

Напомним

Как сообщили в Генштабе, за сутки 25 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 214 БпЛА.

Антонина Туманова

