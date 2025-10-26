ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState

Сили оборони України звільнили три села на Донеччині - Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, передає УНН із посилання на DeepState.

Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, а також відкинули противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці