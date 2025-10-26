ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
Київ • УНН
Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині, відкинувши противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки. Водночас ворог просунувся біля Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Натомість, за даними DeepState, ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Як повдіомили у Генштабі, за добу 25 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 214 БпЛА.