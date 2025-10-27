Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантов

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов село Егоровка на Днепропетровщине. Об этом сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (СтратКом), информирует УНН.

Детали

Военные обнародовали видео штурма Егоровки и уточнили, что уничтожили десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему.

россияне до последнего сидели в домах и не проявляли себя, даже когда видели перед собой наших воинов. ... россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную - рассказывается в видео.

После зачистки бойцы полка "Скала" подняли в селе украинский флаг.

Напомним

Накануне в Генеральном штабе подтвердили, что украинские войска, действующие на Очеретинском участке, восстановили контроль над двумя населенными пунктами – Кучеров Яр и Сухецкое.

