Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

САП и НАБУ начали расследование по уголовному производству в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации". Дело возбудили 22 марта из-за расследования проекта "Схемы". Об этом пресс-служба САП сообщила "Радио Свобода" в ответ на их информационный запрос, пишет УНН.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22. 03.2024 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации - прим. ред.) и ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение - прим. ред.). - говорится в ответе прокуратуры на информационный запрос Радио Свобода.

Детали

В издании отметили, что дело в отношении Кириленко возбудили 22 марта - на следующий день после выхода материала "Схем" (Радіо Свобода). Досудебное расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Заметим, что минимальная санкция ст. 366-2 Уголовного кодекса "декларирование недостоверной информации" предусматривает штраф, максимальная - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наказание по ст. 368-5 Уголовного кодекса "незаконное обогащение" предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним

На прошлой неделе УНН сообщал, что вышел материал проекта "СХЕМЫ", в котором журналисты-расследователи рассказали, что родственники главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года, особенно в период его председательства Донецкой областью, приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам. Речь идет о большом имении, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.