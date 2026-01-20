$43.180.08
15:45 • 7134 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10878 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 19739 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 16058 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 23835 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22929 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23094 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21281 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17769 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37594 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Содержание армии Украины в течение следующих 10 лет может стоить 700 млрд долларов - Качка

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка заявил, что содержание украинской армии в течение следующих 10 лет может достичь 700 млрд долларов. Министр Алексей Соболев добавил, что еще более 500 млрд долларов должны быть выделены из госбюджета.

Содержание украинской армии в течение следующих 10 лет может стоить до 700 млрд долларов в условиях продолжения войны. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время дискуссионной программы проекта "Украина: на передовой будущего", передает УНН.

Детали

"Если ситуация не изменится, то есть агрессивное поведение России в отношении Европы и мира в целом, то это может стоить до 700 млрд в течение следующих 10 лет, учитывая сохранение армии в нынешнем размере и обеспечение ее военным снаряжением", - сказал Качка.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что эти 700 млрд долларов являются внебюджетными оборонными расходами, а также добавил, что еще более 500 млрд долларов должны быть выделены из госбюджета.

Напомним

Украина и США планируют подписать соглашение, которое будет предусматривать реконструкцию Украины, на 800 млрд долларов. Согласовать детали планируется в Давосе между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Павел Башинский

Война в УкраинеЭкономика
Государственный бюджет
Война в Украине
Давос
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Украина