Содержание армии Украины в течение следующих 10 лет может стоить 700 млрд долларов - Качка

Содержание украинской армии в течение следующих 10 лет может стоить до 700 млрд долларов в условиях продолжения войны. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время дискуссионной программы проекта "Украина: на передовой будущего", передает УНН.

Детали

"Если ситуация не изменится, то есть агрессивное поведение России в отношении Европы и мира в целом, то это может стоить до 700 млрд в течение следующих 10 лет, учитывая сохранение армии в нынешнем размере и обеспечение ее военным снаряжением", - сказал Качка.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что эти 700 млрд долларов являются внебюджетными оборонными расходами, а также добавил, что еще более 500 млрд долларов должны быть выделены из госбюджета.

Напомним

Украина и США планируют подписать соглашение, которое будет предусматривать реконструкцию Украины, на 800 млрд долларов. Согласовать детали планируется в Давосе между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.