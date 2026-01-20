$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 10780 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 19602 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 15968 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 23749 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22891 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23059 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21260 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17760 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37581 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Утримання армії України протягом наступних 10 років може коштувати 700 млрд доларів - Качка

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Віцепрем'єр Тарас Качка заявив, що утримання української армії протягом наступних 10 років може сягнути 700 млрд доларів. Міністр Олексій Соболев додав, що ще понад 500 млрд доларів мають бути виділені з держбюджету.

Утримання армії України протягом наступних 10 років може коштувати 700 млрд доларів - Качка

Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати до 700 млрд доларів за умов продовження війни. Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього", передає УНН.

Деталі

"Якщо ситуація не зміниться, тобто агресивна поведінка росії щодо Європи та світу в цілому, то це може коштувати до 700 млрд протягом наступних 10 років, враховуючи збереження армії в нинішньому розмірі та забезпечення її військовим спорядженням", - сказав Качка.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що ці 700 млрд доларів є позабюджетними оборонними витратами, а також додав, що ще понад 500 млрд доларів мають бути виділені із держбюджету.

Нагадаємо

Україна та США планують підписати угоду, яка передбачатиме реконструкцію України, на 800 млрд доларів. Узгодити деталі планується у Давосі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Павло Башинський

