Утримання армії України протягом наступних 10 років може коштувати 700 млрд доларів - Качка

Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати до 700 млрд доларів за умов продовження війни. Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього", передає УНН.

Деталі

"Якщо ситуація не зміниться, тобто агресивна поведінка росії щодо Європи та світу в цілому, то це може коштувати до 700 млрд протягом наступних 10 років, враховуючи збереження армії в нинішньому розмірі та забезпечення її військовим спорядженням", - сказав Качка.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що ці 700 млрд доларів є позабюджетними оборонними витратами, а також додав, що ще понад 500 млрд доларів мають бути виділені із держбюджету.

Нагадаємо

Україна та США планують підписати угоду, яка передбачатиме реконструкцію України, на 800 млрд доларів. Узгодити деталі планується у Давосі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.