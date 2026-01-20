Филармония Мангейма отменила концерт российского скрипача репина после обращения украинского посольства

Мангеймская филармония отменила концерт с участием скрипача Вадима Репина после официального обращения Посольства Украины в Германии. Об этом сообщает издание BackstageClassical, пишет УНН.

Детали

Скрипач должен был исполнить 22 февраля вместе с Филармонией Мангейма Второй концерт для скрипки Сергея Прокофьева — непосредственно перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Несколько дней назад страница мероприятия на сайте Филармонии Мангейма стала недоступной, а в BackstageClassical при запросах постоянно откладывали ответы.

Возражения Украинского посольства

Накануне украинское посольство в Берлине выразило обеспокоенность по поводу планируемого выступления Репина в Мангейме и обратилось официальным письмом к мэру Мангейма и организаторам. Отмечалось, что Репин на протяжении многих лет вовлечен в государственно финансируемые культурные проекты Кремля и после начала войны получал награды и финансовую поддержку из России.

Жена Репина является прима-балериной Московского Большого театра и была депутатом партии Кремля "Единая Россия". Сам Репин считается менее политически активным, однако, по данным украинских медиа, поддерживает тесные связи с российскими государственными структурами. Так, в 2022 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации" и неоднократно выступал на официально пропагандистских концертах.

Объяснение Мангейма

До этого город Мангейм и филармония объясняли, что это частное культурное мероприятие, на которое государственные органы не имеют прямого влияния. Теперь оркестр дал официальное заявление для BackstageClassical:

"Несколько дней назад мы получили письмо от Посольства Украины в Германии с просьбой отменить концерт Филармонии Мангейма с участием Вадима Репина. В этом письме четко и ясно изложены опасения украинской общины в Германии. Поскольку Филармония Мангейма уже много лет активно поддерживает пострадавших от войны украинцев, мы восприняли эту просьбу с максимальной серьезностью и уважением. После тщательного внутреннего обсуждения мы единогласно решили пойти навстречу пожеланию наших украинских соотечественников и отменить концерт. Для нас было важно учесть перспективу украинской общины после этой прямой просьбы".

Напомним

Театр del Maggio Musicale во Флоренции отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа из-за международной напряженности. Зрители могут вернуть средства за билеты до 31 января 2026 года.