Филармония Мангейма отменила концерт российского скрипача репина после обращения украинского посольства

15:45 • 6376 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10469 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 19152 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 15694 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 23522 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22771 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 22954 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21222 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17741 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37539 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте20 января, 07:19 • 4872 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 39211 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 12231 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 22849 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4600 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 6376 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 19152 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 22937 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 39306 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 71088 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Германия
Дания
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 658 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4692 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 3752 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 34917 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 50651 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Филармония Мангейма отменила концерт российского скрипача репина после обращения украинского посольства

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Мангеймская филармония отменила концерт скрипача вадима репина, запланированный на 22 февраля, после обращения Посольства Украины в Германии. Посольство указало на связи репина с кремлевскими проектами и его поддержку войны.

Филармония Мангейма отменила концерт российского скрипача репина после обращения украинского посольства

Мангеймская филармония отменила концерт с участием скрипача Вадима Репина после официального обращения Посольства Украины в Германии. Об этом сообщает издание BackstageClassical, пишет УНН.

Детали

Скрипач должен был исполнить 22 февраля вместе с Филармонией Мангейма Второй концерт для скрипки Сергея Прокофьева — непосредственно перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Несколько дней назад страница мероприятия на сайте Филармонии Мангейма стала недоступной, а в BackstageClassical при запросах постоянно откладывали ответы.

Возражения Украинского посольства

Накануне украинское посольство в Берлине выразило обеспокоенность по поводу планируемого выступления Репина в Мангейме и обратилось официальным письмом к мэру Мангейма и организаторам. Отмечалось, что Репин на протяжении многих лет вовлечен в государственно финансируемые культурные проекты Кремля и после начала войны получал награды и финансовую поддержку из России.

Жена Репина является прима-балериной Московского Большого театра и была депутатом партии Кремля "Единая Россия". Сам Репин считается менее политически активным, однако, по данным украинских медиа, поддерживает тесные связи с российскими государственными структурами. Так, в 2022 году он получил звание "Народный артист Российской Федерации" и неоднократно выступал на официально пропагандистских концертах.

Объяснение Мангейма

До этого город Мангейм и филармония объясняли, что это частное культурное мероприятие, на которое государственные органы не имеют прямого влияния. Теперь оркестр дал официальное заявление для BackstageClassical:

"Несколько дней назад мы получили письмо от Посольства Украины в Германии с просьбой отменить концерт Филармонии Мангейма с участием Вадима Репина. В этом письме четко и ясно изложены опасения украинской общины в Германии. Поскольку Филармония Мангейма уже много лет активно поддерживает пострадавших от войны украинцев, мы восприняли эту просьбу с максимальной серьезностью и уважением. После тщательного внутреннего обсуждения мы единогласно решили пойти навстречу пожеланию наших украинских соотечественников и отменить концерт. Для нас было важно учесть перспективу украинской общины после этой прямой просьбы".

Напомним

Театр del Maggio Musicale во Флоренции отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа из-за международной напряженности. Зрители могут вернуть средства за билеты до 31 января 2026 года.

Ольга Розгон

российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Германия
Украина
Берлин