Філармонія Мангайму скасувала концерт російського скрипаля рєпіна після звернення українського посольства
Київ • УНН
Мангаймська філармонія скасувала концерт скрипаля вадима рєпіна, запланований на 22 лютого, після звернення Посольства України в Німеччині. Посольство вказало на зв'язки рєпіна з кремлівськими проєктами та його підтримку війни.
Маннгаймська філармонія скасувала концерт за участі скрипаля Вадима Рєпіна після офіційного звернення Посольства України в Німеччині. Про це повідомляє видання BackstageClassical, пише УНН.
Деталі
Скрипаль мав виконати 22 лютого разом із Філармонією Мангайму Другий концерт для скрипки Сергія Прокоф’єва — безпосередньо перед четвертою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Кілька днів тому сторінка заходу на сайті Філармонії Мангайму стала недоступною, а у BackstageClassical при запитах постійно відкладали відповіді.
Заперечення Українського посольства
Напередодні українське посольство в Берліні висловило занепокоєння щодо планованого виступу Репіна в Мангаймі та звернулося офіційним листом до мера Мангайму та організаторів. Зазначалося, що Репін протягом багатьох років залучений до державно фінансованих культурних проєктів Кремля і після початку війни отримував нагороди та фінансову підтримку з Росії.
Дружина Репіна є прима-балериною Московського Большого театру та була депутаткою партії Кремля "Єдина Росія". Сам Репін вважається менш політично активним, проте, за даними українських медіа, підтримує тісні зв’язки з російськими державними структурами. Так, у 2022 році він отримав звання "Народний артист Російської Федерації" та неодноразово виступав на офіційно пропагандистських концертах.
Пояснення Мангайму
До цього місто Мангайм і філармонія пояснювали, що це приватний культурний захід, на який державні органи не мають прямого впливу. Тепер оркестр дав офіційну заяву для BackstageClassical:
"Кілька днів тому ми отримали лист від Посольства України в Німеччині з проханням скасувати концерт Філармонії Мангайму за участю Вадима Репіна. У цьому листі чітко і зрозуміло викладено побоювання української громади в Німеччині. Оскільки Філармонія Мангайму вже багато років активно підтримує постраждалих від війни українців, ми сприйняли це прохання з максимальною серйозністю та повагою. Після ретельного внутрішнього обговорення ми одноголосно вирішили піти назустріч побажанню наших українських співвітчизників і скасувати концерт. Для нас було важливо врахувати перспективу української громади після цього прямого прохання".
Театр del Maggio Musicale у Флоренції скасував виступи російської балерини світлани захарової та її чоловіка через міжнародну напруженість. Глядачі можуть повернути кошти за квитки до 31 січня 2026 року.