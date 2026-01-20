$43.180.08
Філармонія Мангайму скасувала концерт російського скрипаля рєпіна після звернення українського посольства
Ексклюзив
13:37 • 10543 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 19276 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 15761 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 23576 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22809 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22983 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21232 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17748 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37550 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Філармонія Мангайму скасувала концерт російського скрипаля рєпіна після звернення українського посольства

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Мангаймська філармонія скасувала концерт скрипаля вадима рєпіна, запланований на 22 лютого, після звернення Посольства України в Німеччині. Посольство вказало на зв'язки рєпіна з кремлівськими проєктами та його підтримку війни.

Філармонія Мангайму скасувала концерт російського скрипаля рєпіна після звернення українського посольства

Маннгаймська філармонія скасувала концерт за участі скрипаля Вадима Рєпіна після офіційного звернення Посольства України в Німеччині. Про це повідомляє видання BackstageClassical, пише УНН.

Деталі

Скрипаль мав виконати 22 лютого разом із Філармонією Мангайму Другий концерт для скрипки Сергія Прокоф’єва — безпосередньо перед четвертою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Кілька днів тому сторінка заходу на сайті Філармонії Мангайму стала недоступною, а у BackstageClassical при запитах постійно відкладали відповіді.

Заперечення Українського посольства

Напередодні українське посольство в Берліні висловило занепокоєння щодо планованого виступу Репіна в Мангаймі та звернулося офіційним листом до мера Мангайму та організаторів. Зазначалося, що Репін протягом багатьох років залучений до державно фінансованих культурних проєктів Кремля і після початку війни отримував нагороди та фінансову підтримку з Росії.

Дружина Репіна є прима-балериною Московського Большого театру та була депутаткою партії Кремля "Єдина Росія". Сам Репін вважається менш політично активним, проте, за даними українських медіа, підтримує тісні зв’язки з російськими державними структурами. Так, у 2022 році він отримав звання "Народний артист Російської Федерації" та неодноразово виступав на офіційно пропагандистських концертах.

Пояснення Мангайму

До цього місто Мангайм і філармонія пояснювали, що це приватний культурний захід, на який державні органи не мають прямого впливу. Тепер оркестр дав офіційну заяву для BackstageClassical:

"Кілька днів тому ми отримали лист від Посольства України в Німеччині з проханням скасувати концерт Філармонії Мангайму за участю Вадима Репіна. У цьому листі чітко і зрозуміло викладено побоювання української громади в Німеччині. Оскільки Філармонія Мангайму вже багато років активно підтримує постраждалих від війни українців, ми сприйняли це прохання з максимальною серйозністю та повагою. Після ретельного внутрішнього обговорення ми одноголосно вирішили піти назустріч побажанню наших українських співвітчизників і скасувати концерт. Для нас було важливо врахувати перспективу української громади після цього прямого прохання".

Нагадаємо

Театр del Maggio Musicale у Флоренції скасував виступи російської балерини світлани захарової та її чоловіка через міжнародну напруженість. Глядачі можуть повернути кошти за квитки до 31 січня 2026 року.

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Німеччина
Україна
Берлін