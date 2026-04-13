Короткие поездки без виз - правящая партия Канады поддержала новые правила для украинцев

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Партия предлагает разрешить въезд до 90 дней с электронным разрешением eTA. В настоящее время официальные правила въезда для граждан Украины остаются неизменными.

Правящая Либеральная партия Канады поддержала идею отмены виз для граждан Украины для краткосрочных поездок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованные соответствующие документы.

Детали

Речь идет о возможности въезда на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода и введении электронного разрешения на въезд по аналогии с механизмом, который Канада применяет к гражданам ряда европейских стран.

Соответствующая инициатива содержится в резолюции Eliminating the Visa Requirement for Ukrainian Citizens, которая получила поддержку большинства и вошла в официальную политику Либеральной партии Канады по итогам партийного съезда 2026 года.

В документе говорится, что правительство Канады призывают разрешить краткосрочные безвизовые поездки для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, с использованием системы eTA.

В то же время это решение не означает автоматического изменения правил въезда в Канаду. На официальной странице правительства Канады с требованиями к въезду Украина и в дальнейшем относится к перечню стран, гражданам которых для поездки нужна виза, а в списке государств, для которых доступно только электронное разрешение eTA, Украины нет.

Кроме того, последние официальные решения правительства Канады в отношении украинцев касаются прежде всего продления отдельных временных мер для тех, кто уже находится в стране. В конце марта Оттава объявила о продлении возможности для части украинцев подавать заявки на продление открытого разрешения на работу до 31 марта 2027 года.

На правительственных ресурсах также отмечается, что после завершения специальных программ для украинцев новые поездки в Канаду в качестве посетителей оформляются через обычную процедуру, то есть с подачей на visitor visa.

С начала войны Канада приняла более 248 тысяч украинских беженцев в рамках CUAET. Всего правительство Канады получило более 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тысяч.

Александра Василенко

