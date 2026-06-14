В Ровенской области двухлетний малыш во время игры застрял головой в металлическом ограждении, его освободили спасатели

В городе Дубно Ривненской области чрезвычайники освободили двухлетнего ребенка, который во время игры застрял в металлическом ограждении на лестнице. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В Дубно во время игры малыш просунул голову между металлическими элементами ограждения лестничного марша и не смог самостоятельно выбраться. Чрезвычайники осторожно срезали часть конструкции и быстро освободили ребенка. К счастью, все обошлось без травм