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В Ровенской области двухлетний малыш во время игры застрял головой в металлическом ограждении, его освободили спасатели

Киев • УНН

 • 820 просмотра

В городе Дубно двухлетний ребенок застрял головой в металлическом ограждении лестницы. Спасатели срезали часть конструкции и освободили малыша без травм.

В Ровенской области двухлетний малыш во время игры застрял головой в металлическом ограждении, его освободили спасатели

В городе Дубно Ривненской области чрезвычайники освободили двухлетнего ребенка, который во время игры застрял в металлическом ограждении на лестнице. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В Дубно во время игры малыш просунул голову между металлическими элементами ограждения лестничного марша и не смог самостоятельно выбраться. Чрезвычайники осторожно срезали часть конструкции и быстро освободили ребенка. К счастью, все обошлось без травм

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС призвали родителей напоминать детям о безопасном поведении во время игр и не оставлять их без присмотра.

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Алла Киосак

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям